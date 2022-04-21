自由廣場》若該與病毒共存 配套何在？

◎ 詹宜珊

疫情一升溫就發現台灣的準備還是不夠充足，事前沒有一個真正全國上下一致的政策，不管是需要停課的標準，或是與確診者接觸後需要隔離的辦法。

一旦政策不明確就是各自解讀做法不一，而這樣的狀況只會讓確診人數更倍數成長，依目前國際趨勢來看，與病毒共存似乎已經勢在必行，然而政府一方面不敢朝此方向，一方面又放任公司行號及學校按主事者的想法進行，就會讓民眾的更加恐慌。

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目前在新聞上看到的是，政府官員只要有接觸到聚餐或開會就必須被隔離，然而實際上私人企業內部有確診者，又有哪些真的落實接觸者隔離呢？或許政府考量民生經濟而不敢隨意下達對於接觸者的嚴格匡列規定，但這樣下去傳播鏈永遠無法被阻斷，最終只會達到全體感染，政府與民間的認知差距，只會讓民眾更無所適從。

隨著確診人數倍增，影響的層面只會愈來愈廣，政府需要表明該採取持續維持緊縮或者相對放寬的政策。按目前混亂的情況下，其實已經在檯面下默許大家共同走向與病毒共存之路，若評估目前以輕症居多，就已該是與病毒共存。那就該給出一個方向及讓民眾了解政策下達後，可能面對的後果，而非中央一套標準民間又是另一套標準，恐慌只會讓整個社會存有各種不安的情緒，只有全民同心才可能共同度過難關，往前邁進。

（作者任職於電子產業）

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