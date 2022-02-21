自由廣場》喜迎維冠大樓災後重建落成

◎ 謝志誠

二月二十二日是二○一六年○二○六台南地震倒塌的台南永康維冠金龍大樓在歷經六年努力後，原地更新重建（重建後更名為「出雲居」）竣工落成的日子。

六年前，二○一六年二月六日上午三點五十七分，震央位於高雄市美濃區，芮氏規模6.6的地震，觸發台南的第二主震，造成臺南災情嚴重，不僅有多處大樓重創、倒塌，也有多處地區發生土壤液化現象，造成建物、設施受損。其中，最引人注目的就是位於永康，樓高十六層的維冠金龍大樓，造成115人死亡，96人受傷。第一時間，整棟大樓全數往永大路二段方向倒塌，躺平在馬路上；警消不分晝夜投入救災的畫面，透過媒體傳播，一幕又一幕的送入人們的腦海中，國人沒有界限，不分彼此的人間溫情，把生命共同體的患難意識催化到極點，來自各界的愛心伴隨一波又一波的捐款，匯聚在此。

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和九二一震災一樣，在救災安置告一段落後緊接而來的就是重建的課題，屬於集合住宅的維冠大樓要重建所面臨的問題也跟九二一震災差不多，一個是住戶整合的問題，一個是重建資金籌措的問題。住戶中有人想要原地重建家園，有人選擇離開另覓家園；台南市政府在衡量在地民情之下，提出一個創新的構想，針對要離開的住戶，由台南市政府利用民間捐款以較優惠的價格把他們的土地買下來，登記在台南市名下，由台南市政府擔任管理人；針對想要原地重建的住戶，則由台南市政府協助他們依都市更新條例的法令規定程序，一步一步踏上重建之路，並在關鍵時刻由時任市長賴清德親自出面協調銀行，破紀錄的對住戶自組的更新會提供全額的更新重建經費融資，其他必要的支持，則包括配合更新重建的建築設計，台南市政府把價購下來的一部分土地以較優惠的價格讓售予更新會，以及融資利息補貼和更新計畫相關設計規劃費補助等等。根據作者的統計，來自民間捐款用於更新重建的補助款合計約佔更新重建共同負擔的百分之五，其他還有直接付給受災戶的財損、租金補助和支付建物拆除工程的市府公務預算。

過去六年的觀察和遠距離關懷，作者看見台南市政府的用心，更看到更新會幹部耐心且有序地進行住戶意見的整合，一起走過漫長的重建歲月，並在專業團隊的引導下，了解各項法規，出席一次又一次的更新會會員會議議決更新重建重大事項，耐心配合必要的貸款對保程序等等。

作者在歷經九二一震災重建十餘年的參與，再度體會到迸裂土地而出的力量，如今欣聞並受邀出席台南永康「出雲居」竣工落成典禮，見證台灣人強韌的重生力量，「哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」的決心。

（作者為前財團法人九二一震災重建基金會執行長、台灣大學退休教授）

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