自由廣場》「使用者付費部分負擔」實現醫療公平正義

◎ 李伯璋

依109年健保資料分析，國人一年平均就醫15-16次，相較OECD國家的10次，明顯高出許多。但隨著武漢肺炎(COVID-19)疫情來襲，民眾整體就醫次數跟著下降，顯示過去以來存在許多不必要的就醫行為。在衛福部陳時中部長的帶領下，最近健保署規劃部分負擔改革方案，就是在引導民眾正確的就醫行為，以強化分級醫療及轉診、落實醫藥分業及照顧弱勢為三大主軸，讓民眾「有感」，進而使大型醫院回歸急重症照護角色的任務。

現行全民健保部分負擔的設計採定額制，實際上所收到的金額其實不高。隨人口老化及疾病型態的複雜多元，門診醫療費用逐年增加，而部分負擔占整體醫療費用比率逐年降低，大約僅6.5%。目前百元以下藥費、慢性病連續處方箋及檢驗檢查都免收部分負擔，例如：一般藥品平均每件藥費381元，有7成的件數是不用付藥品部分負擔；慢性病連續處方箋平均每件藥費985元，及檢驗檢查平均每件費用為1,169點，因未收部分負擔，出現拿藥不吃、過度密集檢驗檢查的可能，徒增浪費。我們從歷年各項醫療分項費用而言，藥費及檢查（驗）費用逐年上升，兩者占整體醫療費用4成，但支付醫師勞務收入的診察費占率卻逐年下降，必須加以扭轉的地步。

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本人認為，調整部分負擔的重點，旨在「落實使用者付費」而非調漲，因此在改革方案特別考量民眾到不同層級院所領藥或做檢查（驗），所收的部分負擔不同，鼓勵民眾或穩定之慢性病可在基層診所就醫，或到離家較近的藥局拿慢性病連續處方箋，在藥品部分負擔較區域級以上醫院低；由基層醫師依專業建議轉診至醫院，相關的檢查（驗）部分負擔也較直接到區域級以上醫院就醫低，以達到落實分級醫療。

另外，對於急診第1至2級的重症者則調降部分負擔金額，而第4-5級之輕症則予以調升，藉以促進醫學中心及區域醫院回歸急重症照護角色，避免輕症者到醫學中心急診看病。

其實，部分負擔的調整，有3成民眾一年增加負擔的金額不到200元，對整體的健保財務挹注有限，也有許多公衛學者質疑部分負擔的效益不大，但如果能藉由推動使用者付費部分負擔，如同學者研究，當部分負擔從零元變成要負擔一點點錢時，就有所謂的「零元效應」，有助抑制醫療浪費。

我們期待改變民眾就醫行為，少看一次病或改去基層院所就醫，醫師多運用雲端資訊系統，減少重複檢查及用藥，減少不必要的就醫，如此估算一年會省下378億點，在總額固定前提下，點值就會提升，對醫院及醫師都有幫助。根據109年各年齡層就醫次數的分析，15-64歲民眾就醫次數低於全國平均值，使用者付費的概念更能落實社會保險公平負擔之精神，經濟負荷較為沉重的年輕世代應該較能接受。

「不能因病而貧、因貧而病｣，本次部分負擔調整方案，對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。對於經濟弱勢，健保署提供分期繳納、紓困貸款、及擴大推動愛心捐款專案予以協助，也會透過訂定部分負擔上限給予保障。

使用者付費部分負擔調整，是落實社會保險公平負擔之精神，也讓醫療的公平正義得以實現，讓民眾有點痛但不會太痛，我們期待藉此落實分級醫療，有助病人分流並減少大型醫院的醫療負荷，一方面總額點值就會有成長空間，另一方面所節省的醫療可以滾入健保安全準備金，都有助健保財務的穩健及永續，共創醫病雙贏。

（作者為中央健保署署長）

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