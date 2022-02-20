自由廣場》煤礦坑中的金絲雀 歐盟的立陶宛啟示錄

◎ 陳永昌

中國報復立陶宛一波接一波，最新動作是停止立國牛肉進口。據中國海關統計，去年一整年立陶宛向中國出口牛肉只有七百餘公噸，在中國牛肉進口總數兩百多萬噸中微不足道。但北京當局堅壁清野態度決絕，從立陶宛農產原物料、製成品乃至於上下游供應鏈完全不放過。英國《金融時報》指出，與立陶宛貿易爭端是中國首次對歐盟成員國火力全開，考驗著歐盟團結應對的決心與能力。

後梅克爾時代德國新政府的態度最是關鍵。德國是立陶宛主要直接投資國之一，二零二零年度雙邊貿易總額五十六億歐元，中國抵制立陶宛出口產品，勢必波及中德雙邊經貿關係。中國是德國第二大出口市場，中國海關刁難含立陶宛生產零組件歐盟產品進口，衝擊最大的就是德國汽車產業，因為三分之一德國汽車銷往中國市場。

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二零一九年十月，布拉格宣布與北京解除友好城市關係，捷克與中國關係從此陷入低潮，當地中國大使館即放話威脅捷克代表性企業ŠKODA汽車將因此遭殃，被貼上「反中」標籤的ŠKODA汽車從此在中國市場每況愈下。

二零一八年ŠKODA在中國賣出超過卅五萬輛，但受到外交風波牽連，二○一九年剩下不到廿八萬輛，下跌超過兩成；二零二零年疫情肆虐下，ŠKODA全球銷售萎縮約兩成，中國市場則下挫高達四成。去年ŠKODA中國銷售數字只剩下七萬餘輛，更是全球市場平均跌幅的五倍之多，受非市場性因素干擾昭然若揭。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯曾經將立陶宛自比是「煤礦坑中的金絲雀」，典故來自昔日礦工帶著關有金絲雀的鳥籠進入煤礦坑，因為金絲雀對於有毒氣體十分敏感，可以提早偵測毒氣外洩，一旦金絲雀出現異狀，礦工即可儘速逃出礦坑活命。立陶宛就是歐盟經濟一體化的試金石，一旦繼續漠視金絲雀發出的清楚明顯警告訊息，將個別國家或企業短期獲益置於共同長期戰略利益之上，歐盟體系崩壞從此開始！

（作者為企業專業經理人）

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