自由共和國》施芳瓏／再談「轉型正義」︰對蔣經國的不同記憶與評價

經國七海文化園區開幕儀式貴賓合影，左起蔣基會執行長朱漢雲、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲、總統蔡英文、蔣基會董事長錢復、前總統馬英九、前副總統連戰、蔣經國家屬代表蔣友松。（資料照，台北市文化局提供）

施芳瓏／英國倫敦政經學院研究員

總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區」開幕典禮。（資料照，記者楊心慧翻攝）

蔡英文以國家元首的高度，上月廿二日出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕典禮，並發表演說，在場包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜、前副總統連戰、蔣家後代立委蔣萬安等，可以說是朝野領袖少有的集聚一堂，共同完成一項社會的事。蔡英文跨出的這一步，不正是轉型正義所要促成的社會「面對真相」與「尋求和解」，讓台灣能夠走向共同的未來嗎？

不過，蔡的出席，也被一些政治人物與學者，批判為「違反轉型正義」。如某位黨派大老的說法，蔡英文出席「經國七海文化園區」的開幕典禮，就是違反二○一八年的初衷︰「當初何必要我們推動轉型正義？」，就是去「肯定那個威權體制最頂端的人」。這對「轉型正義」的詮釋，似乎有點狹隘，將「出席」與「肯定」威權劃上等號。雖然蔡英文是出席了，但也沒有推崇蔣經國是台灣民主的推手，主要是肯定他「反共保台」的堅定立場。台灣當前面對北京一波又一波的軍事、政治施壓，「反共保台」不正是台灣人民當下的共同課題嗎？

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「轉型正義」最首要的工作，就是「還原真相」。一位「威權的領導者」，不代表他做的每一件事，都是不正義、不道德的。在致詞時，蔡英文表示，感謝蔣經國基金會董事長錢復的邀請，這不僅是對現任總統的尊重，更代表一種更開放的態度，來面對台灣社會對蔣經國主政時期的各項政策、事件記憶及評價。她又說︰台灣從威權走向民主，社會對蔣經國歷史定位有許多討論。每一位總統的歷史定位，都應該由人民決定。

舉例來說，白色恐怖的受害者中，對蔣經國也有不同的記憶及評價。我本人從二○○四年開始與Stephan Feuchtwang 一同研究，台灣第一樁白色恐怖的鹿窟事件。有一位受難者每次訪問時，都會跟我說一遍他與蔣經國的故事。他是這麼描述︰

「有一天突然來了一個人…，他來了自己就去拿鋁碗，添了飯後就來蹲在我身邊，連打聲招呼也沒有，就大方的先吃了，一吃就大聲說︰這米也沒有洗，叫人怎麼吃？再吃一下菜又喊︰「這菜洗不乾淨，是誰當伙伕的，要整理。」再試一下湯又埋怨︰「這湯不甜不鹹，怎麼喝，不整理不行。」… 我就說︰「看你人沒有多重，說的話連火車也拉不動。」這就是微服訪查獄場的蔣經國。

接下來，他是這麼陳述「蔣經國的約談」︰

「蔣問」︰「你既然知道我是誰，你不怕我嗎？」

「他回」︰「死都不怕，還怕你？」

…

「他說」︰「我在外面連自己的名字都不會寫，哪有讀書。」

「蔣問」︰「你真的是來這裡才讀書的？」

…

「他說」︰「你沒有聽說監獄是有志者的大學嗎？」

…

「蔣問」︰「你在這裡有時間讀書嗎？我幫你安排個好的讀書環境，怎樣？」

「他回」︰「好啊！」

他後來被蔣經國安排到「三民主義訓練班」的圖書館，整理書本。

「蔣說」︰「你喜歡讀書，在這裡要好好用功。」

雖然對這位白色恐怖受難者的獄中生活有所彌補，但蔣經國手上的血腥，也是無法抹滅。他自一九五○年代起，擔任「總統府機要室資料組」主任，國防部政治部主任等，一手掌握黨政軍情治系統，釀成大量白色恐怖案件，並在其任內爆發諸多命案、血案、政治迫害案，蔣經國是責無旁貸的。

在民主多元的台灣，社會應該對蔣經國的威權惡行，有所撻伐，但也應該容許有對蔣經國有不同的記憶及評價，即使是只有他一個人，即使有人會說︰他有斯德哥爾摩症候群（Stockholm syndrome），即受害者對加害者產生好感。但受難者個人的記憶，應該被尊重。何況還有些許人，他們記得的是蔣經國的探視榮民參與開闢中橫公路，他們記得的是蔣經國的意志撐起台積電起家的本錢，還有總統蔡英文記得的是蔣經國的話︰「中華民國…能夠生存 …主要是…堅決反共」。

台灣「轉型正義」的標準，是要定到什麼程度呢？批判甚或要求禁止任何對蔣經國有不同的，或正面的記憶與評價嗎？請問這不也是一種「反威權的威權」嗎？那位黨派大老在最後補上一句︰「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」為了這句話，我去請教歐洲朋友的看法，他不禁笑出來，並幽默地說︰把蔣經國類比為希特勒，第一個出來抗議的是我的猶太鄰居。他笑那個比喻的無知，無知希特勒是如何將猶太人輸送進毒氣室族滅的殘暴！

如果要作類比，是否南韓的獨裁者朴正熙更貼切呢？以蔣經國在日記裡，對朴正熙遇刺最直接的心跡表白︰「朴正熙已經安葬。死因未明，蓋棺似已可論定。他是一位反共愛國的傑出領導者，他的作風和方法是不是正確，另當別論，且何人無短處。但是朴是一位存有善意的政治人物，就此一點，在今世此日已經不容易了。領導南韓十八年，經過大風大浪，在內外交迫之下完成了有計畫之大建設，確實難得。其處境之痛苦，余自問知之至深。」

蔡英文總統正是不忘她的初衷，才以行動跨出「轉型正義」的另一步，那就是「包容與和解」。除了記取「蔣經國侵害人權之歷史事實」的同時，也請記取不要「侵害他人有對蔣經國不同記憶與正面評價之人權」，這才是真正地深化台灣的民主，台灣才能成為華人社會「民主人權多元」的典範。

在結束此文前，我想以在歐洲參觀過的許多威權遺址園區的作法，建議以下四點︰（一）請「經國園區與圖書館」不要一味地緬懷歌頌威權統治；（二）請規畫園區裡，也有認清「威權之惡」的相關主題研究活動及史料展覽；（三）請邀請「認清威權真相」的研究專家，讓他們去陳列論述不一樣面貌的蔣經國；（四）請了解在民主多元的台灣，只有正面與負面的蔣經國並存（co-existing），這個園區才有它開放的正當性，及被參觀的價值。

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