自由廣場》「微形碳排放權交易」制度芻議

◎ 蘇鼎勝

貴報二○二一年十二月九日報導「學者：先建立碳排交易 降低業界憂慮」，中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪建議：政府現階段應速建立境內碳排放市場，把碳定價機制先建立起來。筆者認為，最快方法是由行政院會決議按下列程序進行：

行政院國發會試辦「微型碳排放權交易市場」管理辦法（試擬）行政程序表

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一、行政院國發會發佈（奉行政院第七次院會決議）行政命令全國微型碳排放權交易管理辦法（試行版）規範全國碳排放權交易市場運行關鍵環結和工作要求。

二、印發《2022-2023年》全國碳排放權試行交易配額總量與分配實施方案（首發各行業）包括公私營（首發）企業總分（支）機構，附屬單位等重點排放名單。

三、國發會指導環保署根據「碳排放權交易管理辦法」制定兩個規則：

（一）企業溫室氣體排放實跡報告指南技術規範。

（二）企業溫室氣體排放核算方法與報告指南-首發各行業設施技術規範。

四、環保署依據「全國微型碳排放權交易管理辦法」訂頒並印發：

（一）碳排放權登記管理規則（試行版）

（二）碳排放權交易管理規則（試行版）

（三）碳排放權結算管理規則（試行版）

並組織開展溫室氣體排放報告，核查配額核定工作。

五、成立機構辦理（或部份委外法人辦理）

（一）全國碳排放權註冊登記機構負責碳排放權註冊登記系統賬戶開設和運行。

（二）全國碳排放權交易運作機構負責承擔全國碳排放權交易系統賬戶開立和運行維護、登錄交割、清算等工作。

六、任務分工及功能：

（一）任務分功

１．國發會：試辦微型碳排放權交易決策指導監理單位。

２．環保署：試辦微型碳排放權交易權責管理運作單位。

（二）功能：

１．基於監測申報及核查碳排放為目的，計算所覆蓋碳排放量。

２．準確計算所覆蓋的碳排放量讓碳交易發揮引導經濟及能源調整

的作用。

３．拍賣碳權及碳交易的手續費就可支應，不必以營利為目的。

七、可比照「證券交易所」「櫃買中心」「期交所」運作方式進行。

（作者為財團法人低碳經濟發展基金會董事）

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