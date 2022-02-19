自由廣場》（青年時評）台積電要的人，台灣政治系所有嗎？

◎ 林子堯

台積電這次公開徵才，提出需要有「政治經濟分析」專長的「商業情報分析師」，雖說這是給政治系博士出路一項新希望，但上述需求，在國內政治系所卻難以銜接，台灣的高教環境是否願意做準備，適應產業需求，解決社科生畢業困境，政治學界要拿出決心。

放眼國內大學，目前僅有國立中山大學政治經濟學系，是將政治經濟兩項專業結合學習，但該系只有學士班。

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換言之，國內政治相關系所，即便到了碩博士班，仍停留在傳統學術研究的四種領域：比較政治、國際關係、公共行政、政治理論等。筆者就讀政治系的經驗，國內政治系的訓練唯一可以跟實務接軌的就是國家考試，因為部分考科和公職人員考試重疊。若要適應產業界的商業分析能力的人才，政治相關系所在大學部的打底教育，有必要做大幅翻轉。

此外，台灣當前博士班教育較為重視期刊論文產出，因此動輒讓博士生讀到七至十年來看，台灣學界恐又要錯失這次台積電徵才的機會。是不是政治相關系所應彈性調整教授、研究內容，讓學生更具有業界競爭力，而不只是將學生長期留在校園內而已？

以台灣的博班環境來說，多數人都是自學士班起「從一而終」的主修政治學，但相較於歐美大學在學士班為博雅教育，到碩博班才區分出專業，讓學生來源更為多元的養成教育方式，值得台灣學界借鏡。特別是在博士畢業要求上，只放在論文點數，會窄化學生的思考能力，尤其台灣政治學研究不夠重視分析及預測，更會與產業需求脫鉤。

台積電要求政治學背景的博士人才，對於長期面臨就業困境的政治系所是一大福音。若國內政治學教育及養成方式，能適當對應及彈性調整，適度配合、銜接業界需求，這或許是開拓社科畢業生出路的關鍵良機。

（作者為台灣大學國發所碩士，高雄市民）

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