社論》對灰色地帶挑釁要快速回

中國一架「運十二」民用型運輸機本月五日進逼東引周遭空域。（資料照，取自哈爾濱飛機工業集團網站）

中國一架「運十二」民用型運輸機本月五日進逼東引周遭空域，國防部強調該機未進入我領空，但據初步判斷，不排除中國使用民用航空器，「測試國軍應變作為」。農曆年節連續休假期間，出現不尋常的飛行軌跡，這屬個案或將成新常態，我立法院國防委員會委員、退役將領等均強調不應等閒視之，要負責任做出反應，不能「帶過就算了」。尤其現有全球定位系統精準度高，飛機迷航、誤闖的可能性低。這是否為中共「灰色地帶行動」運用手段，我方須有新的因應作為。

然而，面對中共的挑釁，我方回應不夠明快。國防部在事件的十天後才正式說明，除鄭重否認外界臆測的手動誤刪，也強調這架飛行器「沒有侵入重要區域」，也沒有進到領空。圖為國防部發言人史順文少將。（資料照）

隨著中共積極向外擴張，透過灰色地帶行動、灰色地帶衝突，已是區域國家的共同威脅，也成為國家安全的新挑戰。這類「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力等手段使用」，主要目的是讓被攻擊者較難決定是否以軍事力量進行回應，因而出現決策延遲或誤判，達到從量變到質變的步步進逼。例如中國在南海部署的海上民兵、發動公務船駛入釣魚台海域，以及共機侵擾台灣西南防空識別區等，經由逐漸提高的次數與規模，意圖造成既定事實。這次中國民用機闖入我國之北疆的馬祖東引空域，受到高度檢視，在於東引上空屬於「禁制飛行空域」，民航機、空拍機要通過，必須申請。軍事專家警告，若此事非個案，將形成「灰色地帶行動」的趨勢。

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然而，面對中共的挑釁，我方回應不夠明快。五日下午東引居民聽到飛機低空掠過的巨響，向警方報案後，當地開始揣測這起不明飛行物是否為中共軍機、軍用無人機。陸軍東引地區指揮部一直到六日晚間才公布說，經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器，短暫進入防區上空後即離開。軍方的簡短說明並未指明飛行器國籍，僅間接否定共機傳聞。七日晚間再由執政黨立委於電視政論節目上替軍方說明，指該機應是中國的運十二民用運輸機。

對於中共利用飛機侵擾我空域，立委曾建議國防部應盡速確定哪些是禁航區，凡侵入我航空識別區的飛機應在當天公告，這除讓國人了解與安心，彰顯我方具掌握與應變的能力，化被動為主動，這也是避免各種錯假訊息進一步擴大傳播。東引出現中國民用機，這對當地居民而言，確實已構成安全威脅。但軍方的回應像擠牙膏似的，沒有在第一時間釋出足夠的資訊。事件後未見中國民航單位的公開說明，我方也沒有表達抗議。甚至還傳出空軍戰管人員當時判斷這忽明忽滅的航跡為雜訊，因而誤刪航跡，致使東引駐軍未能啟動戰備，情報傳遞疑有誤失。國防部在事件的十天後才正式說明，除鄭重否認外界臆測的手動誤刪，也強調這架飛行器「沒有侵入重要區域」，也沒有進到領空。

另外，軍方雖說明事涉機為「民用型」飛機，但對獨裁的中共政權，軍、民合用絕對不是問題。解放軍近年對台軍事演習開始徵用大型民用船隻運送部隊、武器等裝備，被認為是有計畫利用民船演練跨越台灣海峽的兩棲作戰。若利用民用機對台進行灰色地帶行動，也屬對岸的可能偽裝手法。退役將領提醒，東引事件後，軍方應要防範像是烏坵、東沙等鄰近中國的外離島，中共繼續利用民航機、無人機或輕航機，甚至飛行傘測試我方反應，我們整體應變作為、航空器識別工作都應進一步加強，國軍也應該公開相關資訊，讓中共知道我方有能力「摸底」，避免遭對方「得寸進尺」。

中共在灰色地帶頻頻尋釁，混合戰手段勢必層出不窮。我軍方智庫國防安全研究院引述美國智庫報告的建議，指美國政府在回應俄羅斯或中國挑起的灰色地帶衝突，應採「全體政府」途徑，統整與發揮各機構的力量。包含公告對方混合戰的行動來源；以精確的資訊和反制的敘事快速回應；並披露非法活動等。以此審視，國防部針對共機侵襲我西南空域公布動態，符合快速回應作法。但軍方說明中國民用機侵入東引事件，則為被動澄清而非主動敘事。

此外，中共對台混合戰手段不僅軍事威脅，經濟、資訊網路等都是。除軍事部門，政府不同部門面對中共的攻勢，反應上若有快慢差異，甚至渾然未覺，從中共的眼裡，哪邊是潛在破口，一目了然。由此觀之，面對灰色地帶挑釁，我們宜進一步思考以「全體政府」的高度積極防禦，防堵任何可能的國安疏漏。

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