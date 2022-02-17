自由廣場》台積電會找到一個天才商業智能分析師？

◎ 蔡吉源

近日，台積電徵求商業智能分析師(Business Intelligence Analyst)，應徵者要有政治經濟學、國際政治、或同類法政學科之博士學位，且要有四年以上的數據分析、數據科學或市場研究經驗和理解力，並對美中兩國政治經濟動態能夠掌握者。

台積電如此器重政治經濟人才，對教育部、各大學、及各大企業主，應該是一記棒喝！不過，台積電可能很難找到心目中理想的人才。

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首先，台灣填鴨式的及考試領導教學的教育制度、教育內容、和教學方式，是個大問題；其次，傳統產業之企業主普遍熱衷的是政商勾結，以求從中取利，何須商業智謀人才？高科技產業所在意的是能不斷創新的科技人才和市場需求，何須在意國際政治經濟動態的變化？職是之故，國內企業界對商業智能分析人才的需求幾乎是零，教育界也很難培育出跨多領域的通才。

除非家長不再要求學童考試一定要考一百分；學校教育不採用標準課綱，不再充斥不實內容以洗腦學子的教學內容；政客不再收買名嘴，做違反事實的政治宣導；媒體也不再隱藏國際內外政治活動的內幕與真相。就是要這般開放、開明，任由學子各取所需，認真累積他的知識和經驗，才能培育出台積電這次要的人才！否則，雖然博士滿街跑，但是學界很少有既深入理論層次，又對政治運作與經濟政策的影響及效果有實務研究的學者。既然理論和實務兼備的教授有限，又如何能練出各領域都兼備的通才？

然而，台積電此次徵才很可能出現天才型的商業智能分析師。因為只有天才學生，才會漠視家長的要求，唾棄學校的洗腦，拒絕媒體的詐騙，而能從小獨立思考，打破傳統思維；發揮創意，自我鞭策；不受體制框限，一路超越前進；乃至具備多方面知識與能力，而為台積電所發掘。

我們應該期待更多這樣優秀的年輕人，拒絕制式洗腦教育，自我訓練成能獨立思考的菁英，以應付未來提升國家競爭力的需求！

（作者為中央研究院社會科學所副研究員退休）

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