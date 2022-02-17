自由廣場》檢調裝瞎，後謝賄選不抓？

◎ 王洲明

全國鬧雞蛋荒，新北市第二選區（林口／新莊／五股／泰山）市議員蔡淑君，於二月十五日在其服務處免費贈送雞蛋，每人八顆共四千顆。八顆雞蛋價值已經超過三十元，其行徑疑有違反《賄選犯行例舉》九：假借節慶名義，舉辦活動發放物品、獎品、獎金。」 《例舉》廿：贈送農漁特產品。

依行政院90.10.19（台90法字第059215號函），修正《鼓勵檢舉賄選要點》第九點，係將檢舉賄選之期間限定在選舉投票日後逾十日，不但與賄選有所謂之「後謝」實情不符，且有違鼓勵檢舉賄選之旨，爰將檢舉期間修正為「第二點各項選舉法定任期屆滿後」，以擴大檢舉賄選之效果。

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這屆總統選舉，藍營謝龍介宣布「韓國瑜如沒贏九十萬票，就送二千七百份雞排」；網紅「館長」陳之漢跟進，表示如蔡英文連任，他請萬份雞排。兩人以「後謝」雞排，公開引誘選民支持。但送雞蛋、雞排，疑違反下列法規：

一、假借名義發放物品獎品與期約賭金（賄選犯行例舉第九點與第二十點)。

二、對於有投票權之人賄賂（總統選罷法第86條、公職選罷法第99條）。

三、妨害投票正確罪（刑法146條）。

歷屆行政首長對選後的「後謝」行為，曾宣示查辦到底、決不鬆手。亦即，查賄以「無時限／無上限／無底限」原則，即使選舉過後亦不放鬆。

檢調不要裝瞎，對公然囂張之「後謝」行為應啟動偵辦！

（作者為臺中市常任選舉監察小組委員，著有《買票政治學》）

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