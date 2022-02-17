社論》政治板塊的「馬太效應」

春節過後，行政院有條件解禁日本福島五縣食品進口。據TVBS民調，開放日食有四十五％不贊成，四十四％贊成，十二％沒意見，在此之前，絕大多數反對。而國民黨仍想以「守護人民食安」之名，再吹起民粹之風，切入年底選舉動員。但去年底公投，反美豬陣線潰堤。國民黨常稱，「親美友日和中」，卻對美豬日食不惜一戰，亦自陷於不利的外交處境。政黨競爭，不利的議題，不如清理戰場，另闢有利於己戰場。不此之圖，徘徊於滑鐵盧的廢墟，豈有補於事？

去年底，拜登召開首屆全球民主峰會視訊會議，台灣正式獲邀參加。馬英九大唱反調：民進黨政府，離「民主」越來越遠，趨近「不自由的民主」或「民選的專制」。諷刺的是，經濟學人資訊社之二○二一民主指數報告，台灣在全球一六七國家地區中排名第八，也是亞洲唯一擠進前十名的「全面民主」政體。更不要說，以美國為主的西方國家，盛讚台灣是印太的民主領頭羊，而且，台灣以民主防疫成功的故事，早被視為中國專制防疫的對照組。過去兩年，台灣自證是可信賴的產業鏈。莫德納則宣布台灣子公司設立計畫，支援台灣mRNA疫苗及治療藥物的需求。凡此，堪稱民主台灣在「善的循環」中升值之體現。威權心態不改，胡謅「不自由的民主」、「民選的專制」，看扁選民，唱衰台灣，在少數的同溫層取暖。這樣的國民黨，柯文哲不吃就太客氣了，雖然他的兩岸一家親也是票房毒藥。

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現在的國民黨，宛如踩進沼澤。一，污名化台灣民主，與民主世界由外觀察所得印象截然不同。習近平在國際罵聲載道，國民黨卻對之百依百順，也與西方聯合抗中的主軸背道而馳。二，民主台灣，主權在民。不論國民黨意識形態、國家認同為何，理應接受多數選民的抉擇。二○一六以來，除了二○一八，主流民意穩定支持本土政權，台灣民主活力也在全球民主退潮下備受肯定。偏偏有人，勝選叫民主，敗選是專制，置頭家於何地？三，習近平的中國夢，正威脅國際秩序與普世價值。如今，中俄正從事專制國家集團化，企圖東西挾擊扳倒美國霸權。而依國民黨路線，民主台灣將融入專制集團。既批評「不自由的民主」、「民選的專制」，又擁抱如假包換的專制，豈不是精神分裂！

台灣政治板塊，向來藍大於綠。最近四次大選，景觀有所改變，國民黨的得票數（萬）是七六六、六八九、三八一、五五二，民進黨則是五四四、六○九、六八九、八一七。也許將來回顧，二○一四太陽花運動、二○一六民進黨完全執政，加總計算的十年，可能是藍綠板塊消長的最後推擠。一方面是，隨著民主深化，台灣認同擴大所致。另一方面是，中國脅迫日急，跨越藍綠的台灣共識形成。而這兩方面，年輕世代最為明顯，這無疑也警示著，藍營可能失去未來。假使此一趨勢定型化，不無可能迎來一、二十年的綠色年代。二○○○至二○○八，阿扁堪稱少數總統，即使二○○四連任成功，朝小野大格局未改，尤其是立法院。小英兩次高票當選，立法院也佔穩定多數，從內外環境綜合判斷，「改朝換色」難度越來越高。

綠色板塊擴大，小綠的機會也隨之而來，能否避免權力導致腐化的誘惑，則是變數。藍色板塊縮水，自己人都僧多米少了，還要提防外人搶食。最要命的是，綠色板塊擴大，內部可以接受顏色淡化，往中間光譜挪移。而藍色板塊縮水，卻使藍色濃度加深，深藍的聲量壓倒淡藍，路線、提名都往非主流傾斜。「聖經」：「凡有的，還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的也要奪過來。」所謂的「馬太效應」，可能就這樣在台灣上演。

近五年，地緣政治劇烈變化，美中關係由夥伴轉為對手，香港二次回歸強化台灣認同，歐盟對中政策也由親而疏。影響所及，「抗中保台」成為國際與台灣的共識。綠營順風而行先蒙其利，藍白逆風而行遂受其害，二○一八至二○二○的戲劇性起落，即為著例。而中國威脅，已從台灣擴大至民主世界，國共、兩岸一家親，在台灣勢必越來越尷尬，對民主國家也宛如異類。柯文哲，民意支持開高走低，關鍵無非是與台灣（民主）漸行漸遠、與中國（專制）漸行漸近。黃健庭稱，如果一個政黨不能得到年輕人認同，這個黨是沒有未來的。這，不就是「靠中」的國民黨與「小藍化」的民眾黨同有的罩門嗎？

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