自由廣場》台鐵要改革 「五放」先行

◎ 陳鴻麟

台鐵改革之路已走了超過卅年，但始終沒有成功。過去曾經成立一大堆「台鐵ＸＸ委員會」，揭櫫詞彙包括改造、再造、再出發、整理、改善、改革、車路分離、公司化和民營化等等。現在交通部再次高舉「公司化」招牌，並聲稱兩年後完成。

能否成功，不得而知，但公司化前，有幾件事可以先做，倘若放著這些本來就可做的不做，那公司化一定失敗！

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一、放權：放下人事權。不可因部長震怒就換處長、段長，放權讓專業經理人來管理台鐵，技術人員依據處理技術問題邏輯來辦事，事故責任按技術層次分層負責，最終責任歸屬由法院依法律判決。

二、放債：讓台鐵放下過去的債務。台鐵所背負債務業經多年討論，非現有員工的責任，為何一定要等到公司化才能歸零？

三、放鬆：鬆綁捆住台鐵的緊箍咒。目前能直接管理台鐵的公婆單位就有四個，還沒算上立委及各地民代，督導查驗簡報一籮筐，來來去去一批批非專業長官或半吊子專家，處方五花八門，但所有行政程序、作業流程依然照舊，對改革毫無幫助。連工務部門買一輛軌道檢查車，都得去立法院報告，規格審批改來改去，主驗官驗收七次不能通過，局長還被叫去協商「再給一次機會」，結果一晃十年還買不到。

四、放手：許多深入台鐵之手都得先拿開，交通部也要幫台鐵擋著。平時維修工具車輛採購案讓台鐵自主，營運調度讓台鐵依業務需求自行調整。當然，由國家投資上千億的重大軌道工程建設、攸關鐵路營運客車車輛採購等，仍須由交通部管控，台鐵只需展現讓國人可信任的績效即可。

五、放生：台鐵的收入來自業內與業外，業內主要靠票箱收入，但列車班次與票價都無法自主調整，形成服務時間愈長票價愈便宜的矛盾現象；而寄予厚望的業外收入，資產活化再利用，也因鐵路會計制度及行政程序限制而經營績效不彰。

放下吧！有權抓緊台鐵的袞袞諸公，只要能放下，台鐵就能重生！

（作者是土木技師、台鐵前工程處長）

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