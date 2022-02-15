自由廣場》台灣元宵民俗 獲英文詞典權威認證

◎ 曾泰元
元宵節的英文，傳統上都說Lantern Festival（燈籠節），這在英語世界行之有年。「燈節」的說法自古有之，歷史久遠，「燈籠節」或許是後來才興起的俗稱。正月十五，民間張燈遊樂，英文Lantern Festival，應該就是直譯自中文的「燈節」。
世界權威的牛津詞典收錄了Lantern Festival，附上的例句居然是台北燈節：Chen talked about the importance of culture and the cultural institutions he established as Taipei mayor, such as the Hakka Cultural Foundation, the Taipei Film Festival and the Lantern Festival.（陳［水扁］談到了文化的重要性，也提到他在台北市長任內成立的文化機構，譬如客家文化基金會、台北電影節以及元宵燈會）。
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台北燈會獲得英文詞典權威的認證，成為元宵節Lantern Festival的例句，值得記上一筆。
獲得權威認證的不只台北燈會，還有平溪天燈。最近數十年來，平溪天燈已發展成為台灣的特色民俗，揚名國際。天燈一年到頭都可以施放，不過元宵節才是重頭戲，千百盞的天燈冉冉上升，點亮夜空，讓人讚嘆。
「天燈」的英文是sky lantern，牛津詞典有收，並在詞源（etymology）裡明載，是直譯自中文的「天燈」（after Chinese ti nd ng）。詞典收了三條例句，第一條例句，也是sky lantern在英文裡最早的書面記錄，是一九八九年四月的英漢版光華雜誌：We’ve been sending up sky lanterns here at the Yuan Hsiao Festival for more than a hundred years at the least.（我們元宵節在這裡放天燈，起碼已有百年以上的歷史）。
中國大陸一般不講「天燈」，講「孔明燈」，加上牛津詞典關於天燈最早的英文例證說的是台灣，因此我們可以斷定，英文的「天燈」sky lantern是台灣所貢獻的。
元宵節的英文，除了Lantern Festival這個標準答案之外，還可以用漢語拼音的Yuan Xiao Festival來音譯。光華雜誌用的是Yuan Hsiao Festival，此乃傳統的威妥瑪拼音，但現在國際上已是漢語拼音的天下。大英百科全書開門見山就說，「燈節，也叫元宵節」（Lantern Festival, also called Yuan Xiao Festival），可供參考。
（作者是東吳大學英文系前系主任）