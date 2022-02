自由廣場》台灣元宵民俗 獲英文詞典權威認證

◎ 曾泰元

元宵節的英文,傳統上都說Lantern Festival(燈籠節),這在英語世界行之有年。「燈節」的說法自古有之,歷史久遠,「燈籠節」或許是後來才興起的俗稱。正月十五,民間張燈遊樂,英文Lantern Festival,應該就是直譯自中文的「燈節」。

世界權威的牛津詞典收錄了Lantern Festival,附上的例句居然是台北燈節:Chen talked about the importance of culture and the cultural institutions he established as Taipei mayor, such as the Hakka Cultural Foundation, the Taipei Film Festival and the Lantern Festival.(陳[水扁]談到了文化的重要性,也提到他在台北市長任內成立的文化機構,譬如客家文化基金會、台北電影節以及元宵燈會)。

台北燈會獲得英文詞典權威的認證,成為元宵節Lantern Festival的例句,值得記上一筆。

獲得權威認證的不只台北燈會,還有平溪天燈。最近數十年來,平溪天燈已發展成為台灣的特色民俗,揚名國際。天燈一年到頭都可以施放,不過元宵節才是重頭戲,千百盞的天燈冉冉上升,點亮夜空,讓人讚嘆。

「天燈」的英文是sky lantern,牛津詞典有收,並在詞源(etymology)裡明載,是直譯自中文的「天燈」(after Chinese ti nd ng)。詞典收了三條例句,第一條例句,也是sky lantern在英文裡最早的書面記錄,是一九八九年四月的英漢版光華雜誌:We’ve been sending up sky lanterns here at the Yuan Hsiao Festival for more than a hundred years at the least.(我們元宵節在這裡放天燈,起碼已有百年以上的歷史)。

中國大陸一般不講「天燈」,講「孔明燈」,加上牛津詞典關於天燈最早的英文例證說的是台灣,因此我們可以斷定,英文的「天燈」sky lantern是台灣所貢獻的。

元宵節的英文,除了Lantern Festival這個標準答案之外,還可以用漢語拼音的Yuan Xiao Festival來音譯。光華雜誌用的是Yuan Hsiao Festival,此乃傳統的威妥瑪拼音,但現在國際上已是漢語拼音的天下。大英百科全書開門見山就說,「燈節,也叫元宵節」(Lantern Festival, also called Yuan Xiao Festival),可供參考。

(作者是東吳大學英文系前系主任)

