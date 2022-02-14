自由廣場》人均所得贏韓國 下一步

◎ 魏世昌

台灣人均ＧＤＰ（國內生產毛額）自從二○○四年被韓國超越後，一直落後，直到最近才露出曙光。據中經院估算，台灣與韓國二○二一年的人均ＧＤＰ，分別是三三四三三美元、三三一七四美元，台灣已經超車。

儘管我們一改落後十九年的命運，贏回昔日光榮，但近年來台灣家戶平均所得收入差距愈來愈大，許多家庭正面臨貧窮循環威脅。

請繼續往下閱讀...

據主計總處統計，在透過社福及賦稅調整後，二○二○年每戶家庭可支配所得平均一○八萬元，年增一．九％；其中最高廿％家庭每戶二一七．六萬元、年增一．八％，最低廿％家庭每戶三五．五萬元、年增一．四％；差距倍數達六．一三倍，不但是連續三年上揚，而且創下近八年來最大，顯示所得分配不均益加嚴峻的情勢。

此外，家庭部門負債從二○○三年六．三兆元上升至二○一九年十六．九兆元，激增二．七倍，絕大多數來自房貸。家庭負債劇增，無形中排擠民間消費、抑制了經濟成長。

人均ＧＤＰ三萬美元是個里程碑，蔡政府做到了二○○八年馬政府提出卻又無法兌現之目標！但一般受薪階級扣掉物價上漲之後的實質所得，卻沒有相對成長。從而三萬美元對庶民生活而言，終究還是一個無感的數字。

希望政府別讓社會貧富差距持續惡化，經濟成長是硬實力、民眾幸福是軟實力，盼望政府投資要能真正帶來國家整體競爭力的進步，真正落實產業升級轉型、增加就業機會、提升實質所得、改善貧富差距，這些都比人均所得來得重要，也是政府再度展現治理能力的關鍵！

（作者為軟體工程師，宜蘭縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法