自由廣場》私校「七年醫科養成專案」？

◎ 林志翰

去年，韓國一部熱門的黑色喜劇「天空之城」，描述了一座韓國頂端上流社會所居住的城堡，他們無所不用其極地透過銀行VIP的牽線，媒合補習團隊替孩子規劃學業、校外競賽、志工服務等所有課程，呈現出來的學習歷程檔案就是一本精彩動人的推薦書，要什麼有什麼，也讓階級的高牆聳立。

去年底，台灣朝野立委針對許多私立國中小用小聯招招生的亂象，主張修改《私立學校法》第三十九條，認為私立國中小普通班招生應以電腦抽籤方式定之，以避免學生從小就去補習，造成教育失序。僅在私立學校的特色班部分認為相關法令不能規範太嚴，不能一視同仁以抽籤方式招生有些許歧見，未達成共識。

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私校考生季即將來到，招生手法再度翻新，台中三所有名私校在小學升國中階段推出「七年醫科養成專案」，標榜每班十五人的小班教學，不考試而採「申請入學」，審查學生的學習歷程及一對一的面試。這樣的專案不正是「權貴專案」？韓國上流社會的「天空之城」正在台中私校上演中！

私校用考試成績篩選學生，已經嚴重違反常態編班的精神，恪遵教育部教改政策、管教政策的大多數公立國中已被貼上「教學品質低落」、「學生成績不佳」、「學生常規鬆散」的標籤。台中私校率先招生小六升國一的學習歷程菁英班，用書面資料審查學生的個人能力及家庭背景，這樣的全字塔權貴班級顯得貴氣十足，公私立學校的階級標籤益發明顯。

自詡「媽媽市長」的盧秀燕，她的台中捷運藍線可以因為「權貴」而轉彎，開到這些人的土地上，台中的教育政策也要放任權貴打造專屬的「天空之城」嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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