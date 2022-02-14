社論》期待國民黨擺脫中國軀殼成為民主大黨

英國「經濟學人資訊社」（EIU）近日公布二○二一年全球民主指數，台灣在一六七個受評比國家地區排名第八，高居東亞之首，被歸在「完全民主」（full democracy）的級距中；反觀中國則落居全球第一四八名，被歸類為「專制政權」（authoritarian regime）。台灣海峽一水之隔的兩個國家，一個是民主的模範生，一個是獨裁的惡棍，呈現文明與野蠻的強烈對比。

台灣的民主成就，彰顯了深受封建、專制、殖民及保守文化價值觀影響，以華人為主體的社會，也可以成功完成民主的轉化，成為一個多元、自由與保障人權的國家。台灣的民主經驗徹底打破了兩岸獨裁者為了鞏固政權，所編造的「華人社會不適合實施民主」、「特殊國情論」等謊言，彷如刺向專制政府的一把匕首，故而深受威脅的中共之所以詆毀、抹殺台灣民主，動機可以想像。諷刺的是，另一個極力抹黑台灣民主成就的，竟然是國內最大反對黨的中國國民黨。最近國人耳熟能詳的例子是，當國民黨力推的四大公投遭到否決時，本應反躬自省，虛心檢討其主張為何偏離主流民意，亟思改進之道。孰料，國民黨領導階層不此之圖，自我標榜為「正常倫」的黨主席朱立倫竟似惱羞成怒，反而抨擊民進黨「民主獨裁」、「公投已死」。殊不知這種對台灣民主亂貼獨裁標籤的作法，無形中已經和中共站在同一邊，口徑一致、內外呼應地批判台灣最美麗的民主之花。可笑的是，國民黨高層一方面徹底否定台灣民主，一方面對於貨真價實的獨裁者中共之迫害人權、軍事擾台等行徑，卻不敢稍微吐露正義的怒火，彷彿「妄議中共」已成為藍營的一大禁忌。

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事實上，台灣的民主改革，固然是本土反對勢力抗爭之功，但曾經擔任國民黨主席的故總統李登輝更發揮關鍵影響，才促成台灣走上「民主化」與「本土化」的「寧靜革命」。遺憾的是，李登輝被逐出國民黨後，藍營新當權派背離其「台灣主體路線」，重新退回黨國老路，不但在政見上很少提出建設性主張，在意識形態上更回到統派的歧路，忽視腳下履踏的家園，卻寄情於飄渺虛無的「中華帝國」。弔詭的是，國民黨雖然不願融入台灣的民主，卻充分利用台灣民主實驗過程中未盡完美之疏漏，譬如一再發動報復性罷免，以及「為反對而反對」，缺乏科學論據的公投，造成政治亂象，以及台灣參與國際經貿空間的障礙。平心而論，國民黨若能揚棄「統派」及「親中反美日」的意識形態，很多現在極力反對的議題，甚至可以成為其政績。例如馬英九時期既已開放美牛，何不將蔡政府開放美豬視為其政策的延續；另外，馬政府後期本也有意開放福島食品，更可理所當然接收小英的解禁成績單。如此一來，國民黨便可不費吹灰之力，成為民進黨政府的政策先行者與指路人。何至於陷入為反對而反對，前後矛盾的尷尬處境？

深究國民黨困境的癥結，乃在於它的統派主張實際上是徒具形式，卻缺乏實質內涵，往往只是一種民族情緒、族群意識的宣洩，才會被貼上親中派標籤而百口莫辯。台灣是民主國家，主張統一亦屬言論自由。而國民黨之所以未能得到多數民意的認可，乃因把統一當成至高無上的目的，只要達到一個中國即可，至於統一後的中國到底是什麼樣的國家，卻不是其追求、關切的重點。亦即，國民黨主張統一，但並未向選民清楚描繪統一後的中國圖像，到底是民主制度、市場經濟、自由生活方式，抑或習近平式的數位獨裁？故而以兩岸的現況，統一只會將台灣帶回到比兩蔣時代更為嚴酷的一黨專制？那將是所有台灣人民的噩夢。

如果國民黨追求的統一，是建立在把普世價值與民主制度實現於中國的前提上，便可對於中共違反人權與對台打壓，提出強烈的譴責。反之，若其統一只是尋求中國的軀殼，卻欠缺自由民主的靈魂，則必然會受到中共民族主義招魂幡的誘引，以致在彼等倒行逆施時，不敢反對批判，只能遷怒於本土政權，作出種種毫無正當性的抗爭，以致與台灣主流民意漸行漸遠。尤有甚者，其民族主義吶喊式的統一主張，實質上更會淪為中共犯台企圖的魔鬼辯士。誠然，在台灣邁入民主之後，國民黨並未與時俱進，仍然具有濃厚的威權基因與黨國情結，尤其欠缺普世價值堅持的統派主張，更使得它無法貼近這塊生養它們的土地，也不能完全融入台灣的民主。然則，國民黨畢竟是現今台灣最大反對黨，如果它不能完成民主轉化，擺脫威權心態，以及虛幻的中華民族想像，則可能成為台灣民主的絆腳石，造成民主退化的危機。此所以吾人仍必須對國民黨領導人寄予厚望的地方。

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