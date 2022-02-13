自由廣場》談楊清溪飛行紀念碑

◎ 呂清夫

一般公園或風景區如有一點古蹟或藝術品，應該是畫龍點睛，維也納市立公園的小金人約翰•史特勞斯像、紐約中央公園克麗奧佩脫拉方尖碑都是很好的例子。最近路過台北市馬場町河濱公園，看到一架玩具般的小飛機，仔細看才發現原來是個紀念碑，可惜在景觀上實在有待加強。

這個飛行紀念碑是用來紀念楊清溪，他是日治時代的飛行員，自購私人飛機，環繞全台，最後在馬場町不遠的東園町的蘿蔔園裏不幸墜機身亡，日本人追封他為一級飛行士。文史專家莊永明曾說，楊清溪在鄉土的天空畫出了一道短暫而燦爛的光芒。那是台胞在一九二零年代以非武裝抗日運動爭取政治地位失敗後，想再與日本人一爭長短的一項「和平競爭」。這種顯現民族尊嚴的風骨，我們不能單以「空難」事件看待。

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在藝壇上也有類似的表現。日治時代，如果畫家們能夠把作品掛在帝展的一面牆，或在台展、府展中多爭取一名特選，就被認為比別人在街頭的演講來得更有力，也是臺灣畫家揚眉吐氣的最佳方式，那時他們的作品與個人照都會出現在媒體中。

楊清溪的紀念碑呈現罕見的飛機造形，但近日卻被民眾罵翻，因為當地里長整修了這個紀念碑，意外引來大批網友留言，「飛機顏色漆成紅藍白好可怕，原色更好看」、「看起來像保麗龍做的」、「把好好紀念碑搞成兒童樂園的搖搖馬」。更有網友質疑日治時期哪來青天白日滿地紅？抨擊這樣的色彩與時空背景不符。我看了也覺得很像保麗龍做的，更像兒童的搖搖馬；希望保持材料的原色很有見地，網友似乎都蠻具審美素養。在民智已開的今天，水利局開始傾聽民意，將再次修改顏色，從善如流值得肯定。希望相鄰的馬場町紀念碑也能加強整修，要讓民眾在此休憩的同時，也能增進對斯土的感情。

（作者為輔大應用美術研究所教授）

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