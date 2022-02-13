自由廣場》國民黨的「馬鹿成癮症」

◎ 張經偉

「指鹿為馬」現在多指混淆是非、顛倒黑白。然當初趙高指鹿為馬，其實是為「辨認敵我」：趙高把一頭鹿送到秦二世與眾臣面前，說這是一匹馬。附和說是馬者，就是自己人；說是鹿者，則不是。

人類從古至今的各種團體，都有一些語彙、服裝、手勢、信物…可以速速辨別誰是不是自己人；找出自己人，是為一同完成某些目標。像趙高的目標就是奪權、剷除政敵、乃至弒了胡亥。

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而我認為，如今國民黨，已然指鹿為馬成癮。方歷經反萊豬公投等落敗，現在又想搞反核食，就不怕再一次輸慘慘？或許，國民黨根本不是想贏，他們就是想「辨認自己人」：不是為了某些目標，這本身就成了目標。

二十世紀前半期的中國，政治氛圍詭譎：戴笠、康生、李士群…各陣營的特務，羅織諜網相互捕殺。身處這般險局，辨認敵我，當然極度重要。然二十世紀中後半，即便已在美軍保護下，偏安於台澎金馬，國民黨仍執迷於指鹿為馬、抓出異見者並剷除之（國民黨稱之為「匪諜」）。二十一世紀了，國民黨現仍急切推出一個個圖騰，要眾人馬鹿二選一：罷免案、公投案、韓國瑜…很難跟他們好好討論這些人事物本身，他們才不要跟你討論，他們只想測試你是不是自己人！所幸，現在國民黨手無生殺大權；更幸，一直細分自己人，必只會讓更多人被分出去，國民黨終將亡於它自己的馬鹿成癮症。

（作者為清大歷史碩士，現正進修教育學程）

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