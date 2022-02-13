自由廣場》從陳竹音談「中華民國台灣」

◎ 朱孟庠

中國國民黨前主席洪秀柱日前與中國全國政協主席汪洋會面，並提及「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」。洪秀柱當然可以有她的國家認同，正如台灣特技演員陳竹音熱愛中國，寧願放棄台灣健保福利，不留於人口實，對於這樣的人我仍尊重，建議「洪秀柱們」也可以選擇歸化中國，但不要想拿台灣的好處又想牽制台灣路。

蔡總統提出「中華民國台灣」，是為了團結之下的「綏靖」路線，但國家方向不明確，讓台灣人的國家認同處於曖昧狀態。例如三十三歲的資深運動員黃郁婷，怎會不了解「國手」的角色定位？怎會如此傷害自己的國家？而政府機關連掌旗官都不換？

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長期以來中華民國CHINA這個嫁接來的殖民符碼，入心入腦潛移默化地造成國家認同的混淆。政府有責任帶領人民掙脫歷史框架，否則虛幻的中國夢將繼續麻痺台灣人。就談蔡總統、賴副總統外訪時，一下飛機即與龐大的CHINA AIRLINES合影的影像符碼在國際傳開，難道不損台灣國格，不傷台灣人的自尊？

CHINA就是中國，是嫁接來的殖民符碼，政府應該指出國家方向，然後對於不願認同台灣的，可以像陳竹音般歸化中國，政府可如1895年日本政府處理不想當日本人的中國人般，設立機關，協助其處理後續回中國的相關事務。

（作者曾任東京奧運正名運動文宣部執委）

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