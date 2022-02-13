自由廣場》朱立倫與趙少康

◎ 魯伯非

趙少康每天喊著國民黨要團結，也和朱立倫、江啟臣、韓國瑜大吃團結飯。其實從朱立倫的岳父開始，朱立倫吃的就不是團結飯，而是一路在吃趙少康的悶虧，要這些人團結根本是不可能的事！

朱立倫和趙少康的恩怨情仇要從中廣案說起。朱立倫岳父高育仁報價五十億買包含不動產的中廣，十五億買不包括房地產的中廣。但是馬英九卻用十億元將不含房地產的中廣賣給趙少康！高育仁報價的十五億元，願意先付定金五億元，其餘十億元在一年內付清。趙少康購買中廣的二億元訂金，是以一億元現金、一億元支票方式支付。結果支票方面，延遲三年有餘。更誇張的是趙少康購買中廣的八億元餘款，竟然用中廣的盈餘分五年支付！馬英九、趙少康的中廣案雖然一審判無罪，但是台灣從有錢人到販夫走卒都很怨嘆這種穩賺不賠的生意怎麼沒我的份，就算去貸款借錢也要搶下來！

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時間再拉到去年的國民黨黨主席選舉。趙少康因為佈局二〇二四總統，本來也要參加黨主席選舉。但是由於競選資格，再加上媒體黨政軍條款限制，趙少康選上後需要放棄各種媒體職位。趙少康評估後，主動放棄競選黨主席，保留各種媒體職位。結果朱立倫好不容易打敗張亞中選上黨主席，看起來往二〇二四總統邁了一大步。沒想到從四個公投、中二補選、罷昶一路慘敗，每個月還要籌措二千多萬黨務費用。反觀趙少康，因為擁有中廣、並在TVBS主持少康戰情室，以及各種網路節目；所有藍營的民意代表為了聲量，紛紛倒向趙少康主導的戰鬥藍，趙少康儼然成為地下黨主席！趙少康這個地下黨主席，每天利用媒體指導國民黨黨中央應該怎麼做，但敗選則完全沒有責任，繼續賺他的媒體財，擴大他的戰鬥藍。朱立倫這個控制不了諸侯，也控制不了戰鬥藍，有責無權的黨主席可謂吃足了悶虧，有苦難言！

現在國民黨要提名台南市長候選人，朱立倫當然支持他的小舅，岳父高育仁的公子高思博。高在二〇一八年以五%差距輸給黃偉哲，票數僅差五萬票，且原因是有多位無黨籍候選人分票。若非如此，現在台南市長可能已是高思博。這時候，地下黨主席趙少康又跳出來力挺謝龍介。雖然國民黨在台南市不太可能選上，但是國民黨台南市長候選人是市議員候選人的母雞，將來當選的國民黨市議員，可成為自己的班底！

朱立倫夜深人靜的時候應該常常感嘆，如果當時中廣是讓岳父拿到的話，這個黨主席絕對不會幹的那麼窩囊，他才是戰鬥藍的共主！

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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