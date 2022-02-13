自由共和國》奧蒂嘉夫婦的黑歷史之一

尼加拉瓜政情複雜，也不是三言兩語講得清楚的。總統奧蒂嘉和他夫人、現任副總統羅莎里奧（Rosario Murillo）出身背景的陰鬱歷史也有相當影響。（法新社檔案照）

陳逸賢／資深媒體人、譯者

中美洲的尼加拉瓜總統丹尼爾‧奧蒂嘉在去年十二月宣布與台灣斷絕外交關係，這是他主政尼國第二度和台灣斷交，而且手段決絕毫不留情。有人說，這是因為四十多年前桑定民族解放陣線革命成功，美國支持游擊隊企圖推翻它，而台灣附驥美國之後也援助游擊隊的宿怨又告發作。其實，尼加拉瓜政情複雜，也不是三言兩語講得清楚的。但是，奧蒂嘉和他夫人、現任副總統羅莎里奧（Rosario Murillo）出身背景的陰鬱歷史也有相當影響。

尼加拉瓜的現代史脫離不了蘇慕薩家族在美國支持下，父子兩代三人自一九三六年至一九七九年的獨裁統治。美國自從宣布門羅主義以來，一向將拉丁美洲視為勢力範圍牢牢掌握。尼加拉瓜也不例外。美軍陸戰隊從一九一二年至一九三三年占領尼國，民族主義者桑定諾起義反抗、纏鬥六年，由於全球經濟大蕭條、美國不堪負荷、決定撤軍。在交涉撤軍時，曾經留學美國的老蘇慕薩（Anastasia Somoza Garcia）擔任翻譯，獲得美國賞識，後來利用尼國國民警衛隊兵力政變，推翻自己太太的叔叔沙卡薩（Juan Sacasa） 總統。而桑定諾也在和沙卡薩總統會談後，遭老蘇慕薩的國民警衛隊攔下、當場槍斃。

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一九四五年出生的奧蒂嘉少年時期參加反蘇慕薩運動，十五歲被捕。一九六四年加入桑定陣線。一九六七年涉及武裝搶劫美國銀行（ Bank of America）分行，被捕坐牢，迭遭刑求。一九七四年出獄，流亡古巴，接受卡斯楚政府幾個月的游擊作戰訓練。一九七九年，奧蒂嘉在哥斯大黎加與羅莎里奧結婚，兩人共有八名子女（其中三人是兩人所生）。他曾經通過法院手續，正式領養羅莎里奧與前夫所生女兒Zoilamerica Narvaez。

作家梅迪納 （Fabian Medina Sanchez） 所寫的奧蒂嘉傳記《198號犯人》，引述奧蒂嘉本人一九八七年接受美國《花花公子》雜誌的專訪。奧蒂嘉自稱一直走不出牢獄情結，縱使出獄恢復自由、到了古巴，仍然渾身不舒坦。奧蒂嘉也說到，他在一九七六年短暫回到尼加拉瓜，發現自己躲躲閃閃搞地下工作反而比較輕鬆。他習慣躲在密室，冒著酷暑、只穿內衣褲工作，和桑定陣線地下份子會面，或是與躲在山區的桑定游擊隊通訊。

一九七九年桑定革命成功，奧蒂嘉在他的全新大房子蓋了一間只有一扇小窗子的小房間，用窗簾遮住，配上吊床，完全牢房模樣，經常在裡頭工作。另外，他在暫時充做總統府的銀行大樓裡也蓋了一間相似的房間，但是沒有窗子。

奧蒂嘉一九八五至九○年期間第一度擔任總統時的副總統拉梅瑞玆 （Sergio Ramirez），日後和他分道揚鑣、脫離桑定陣線。二○二一年大選前為避免遭奧蒂嘉逮捕，拉梅瑞玆流亡到西班牙。拉梅瑞玆也證實，當年奧蒂嘉吃早飯習慣站著吃、囫圇吞棗、一副囚犯進食模樣。

奧蒂嘉在中美洲國家組織斡旋下，同意舉行大選，不料輸給右派聯盟候選人查莫洛夫人，日後在一九九六年和二○○一年兩度競選總統都告鎩羽，直到二○○六年才如願第二度當選總統，然後運用修憲手段在二○一一年和二○一六年連任。

查莫洛夫人執政後，在一九九○年十一月與台灣復交，更派了她長子彼德洛 （Pedro） 來台北擔任大使，甚至親自報聘在一九九四年三月到台灣來訪問。這段期間，台尼邦交密彌，台商在尼國投資，如新光集團和老爺酒店聯手買下當時尼京馬納瓜唯一的飯店前洲際酒店；牛仔褲布料大廠年興紡織等成衣廠商前往設廠、員工動輒上萬人。李登輝執政時期，適逢中美洲走出一九八○年代內戰動盪、進行復興重建，台灣積極參與中美洲整合銀行運作。

不過，奧蒂嘉二度執政後，對陳水扁、馬英九兩任總統的到訪，接待就不是那麼熱絡，對馬英九甚至可說是幾度給予難堪的對待。奧蒂嘉骨子裡的反美意識，反映在他曾經批准與中國某公司簽約，授權對方有權開闢一條由大西洋通太平洋的二百七十八公里長運河，預備與巴拿馬運河直接競爭，不過這項交易已經告吹。

奧蒂嘉的威權獨裁在他修憲、廢除總統五年一任、不得連任的規定之後日趨穩定。二○一六年更是變本加厲，提名自己的太太羅莎里奧為副總統候選人，搭檔勝選。二○二一年奧蒂嘉企圖當萬年總統、建立家天下的野心，更是昭然若揭。他不但提名太太羅莎里奧為搭檔、一起競選連任，還賦予她「共同總統」的頭銜。五月和六月，奧蒂嘉大肆逮捕可能出馬競選總統的七名政敵、另外又拘捕二十多名反對派人士，其中包括查莫洛夫人的女兒克莉斯汀娜 （Christina）和前駐台大使兒子彼德洛兄妹。他的昔日桑定同志拉梅瑞玆嗅到勢頭不妙、趕緊逃亡。美國拜登總統認為這場選舉不合法，對奧蒂嘉施加制裁。蔡英文政府也呼籲尼加拉瓜要尊重民主，這下子惹惱了大獨裁者，十二月一就職立刻與台灣斷交，還把台灣大使館產權交給北京政府。

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