自由廣場》八孩媽·朱易·谷愛凌

◎ 于則章

由於今年正逢中國「二十大」政治大戲即將登場，對於在「稱帝」後兩年多來政績乏善可陳、把中國搞得內外交迫的國家主席習近平而言，北京冬季奧運會自然是他能否如願成為「毛二世」終生掌權的重中之重，因此要不惜代價地將這一場「運動大拜拜」給辦得風風光光，證明「中華民族的偉大復興」絕對不僅僅是一場「中國夢」。

在這樣惟冬奧馬首是瞻的政治風向下，中國透過各種管道，不擇代價從體育超級強國美國挖角谷愛凌、朱易這些在美國出生的運動員，作為「金牌特務」。只不過，既然是拿人錢財為人打仗的傭兵，中國人自然是要「金金計較」，於是奪金的谷愛凌，即使領獎時全程閉口不願意唱中國國歌，且到現在對於她究竟是中國人或美國人仍語焉不詳，還是受到中國黨政官媒以及網民的追捧；相形之下，已經入籍中國的朱易，只因為在比賽時兩度摔倒而慘遭中國網民無情的霸凌，待遇可說是天壤之別！

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朱易也無須哀嘆，因為就在北京冬奧期間，傳出一名中國土生土長的楊姓女子，從雲南被賣到徐州，被用狗鍊鎖在破屋內凌虐至精神失常，還連生了八個孩子。中國官方出於「家醜不能外揚」的慣性，一開始還想隱瞞，後來受不住輿論壓力承認了，卻仍強調當事人是合法婚姻關係，否認是人口拐賣。很顯然的，楊姓「八孩媽」最後必然得為北京冬奧這個「大我」犧牲！

看看谷愛凌與朱易以及楊姓「八孩媽」三人的待遇，可說是「和中國關係越疏遠就越幸福，跟中國關係越密切就越悲慘」，果真就如人所說的：「在中國如果想被當人，首先必須成為外國人！」無怪乎整天高喊著「中國夢」、要實現「中華民族偉大復興」，強迫別人必須當中國人的國共兩黨政客，很多家族成員都是外國籍了！

（作者為公務員，台北市民）

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