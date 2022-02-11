社論》「戰鬥藍」為誰戰鬥

立法院國民黨團宣稱日食必須輻射「零檢出」，還有藍營人士想串聯國民黨執政縣市抵制。國民黨上下一副磨刀霍霍，「戰鬥藍」指數飆高。（資料照）

政府宣布有條件解除對日本福島五縣食品長達十一年的進口管制，輿論多認為是正確方向，不僅符合國際社會鬆綁日食的潮流，也一掃台日之間的貿易障礙，增添推進兩國關係的動能。另外，政府則展現決心，對於台灣在去年九月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與其他會員國作法一致。這是延續去年十二月的公投結果，多數民眾不願因為反萊豬而與國際標準脫節，甚至傷害台美經貿等整體關係。台灣主流民意已清楚傳達，我們要立足世界，而非自外於世界。

不過，在野的國民黨抨擊民進黨政府「突襲」開放，藍營繼續將日本福島食品污名為「核食」，國民黨主席朱立倫也稱「堅決反對任何核食進口到台灣」。立法院國民黨團並宣稱日食必須輻射「零檢出」，還有藍營人士想串聯國民黨執政縣市抵制。國民黨上下一副磨刀霍霍，「戰鬥藍」指數飆高，做出「日本推核食、蔡政府就範、罔顧人民食安」的錯誤連結，試圖將處理食安議題升高為政治衝突，國民黨所圖，或瞄準年底九合一地方選舉。但也如同去年發動的反萊豬公投，首先傷及是台灣的對外發展。

請繼續往下閱讀...

台灣討論鬆綁福島五縣食品的進口，已有多年，說是「突襲」，只是政治口水。前總統馬英九在二○一六年卸任前三天，受訪主張「應盡快開放針對日本福島核災五縣的食品進口」、「跟國際間打交道還是要站住一個理字」。馬英九辦公室回應時不否認馬當時的說法，但要求應再公投一次。然而，二○一八年反核食公投至今，早過了兩年時限。這幾年，各國紛紛解除禁令政策。何況，輻射的半衰期劑量會隨時間呈指數性下降，專家認為，福食輻射目前已很低，與環境背景值差不多。倘若馬執政後期已想鬆綁，現在豈有趨嚴的道理，要求日食輻射的「零檢出」，也違常理，反對者為何不同樣要求手機、電腦也要輻射零檢出。相關說詞欠缺科學支撐，更背離國際潮流。

蔡政府過去三年未能調整日食措施，但期間許多國家則陸續解除限制。我方統計，這段時間完全解除管制國家包括阿曼、巴林、剛果、菲律賓、汶萊、摩洛哥、埃及、黎巴嫩、阿聯酋與以色列等，美國去年九月宣布解禁，CPTPP成員國新加坡也於去年五月鬆綁。歐盟去年十月也放寬進口。換言之，在蔡政府宣布解禁前，全世界大範圍管制的國家僅中國與台灣。台灣訴求民主同盟共同抗中，若還對日食採取「中國標準」，自外於「國際標準」，豈非自相矛盾。

藍營部分人士或藉由抵制日食來滿足其源自大中國意識的「抗日」情懷，但北京政府也不是鐵板一塊。二○一八年十一月廿四日台灣反核食公投通過，在四天後，中國突然開了一扇小門，其海關總署公告允許日本新潟米進口，這被日本媒體解讀是鬆綁核食管制。我方研判這是中國政府對日本社會的輿論戰，營造比台灣還更友善的氛圍，以對日本親台勢力形成牽制作用，並使我方對日工作較陷被動局面。今年是日本中國邦交正常化五十週年，各國抗中，中共尋求突圍，外界研判北京很可能經由逐步解禁日食當作贈禮。設想台灣晚於中國才解禁，日本社會如何看待。蔡政府宣布開放後，日本政府隨即表達這是對福島等災區重建的一大鼓舞，日本政界也感謝來自台灣的友情。日中關係的專家更認為，台灣這次舉動，「讓中國吃了一個大大的啞巴虧」。

就像是去年萊豬公投一樣，透過反萊豬達到反美豬乃至反美，進一步挑撥台美關係。反日食也是，無視科學證據與國際標準，一味地把福食等同「輻食」、「核食」，污名化來分化台日友好關係。尤其日本在我們疫情最險峻時刻率先捐贈疫苗，無論次數與數量都是外國之最，這段時間恰是中國軍事迫台的高峰期，有心人士想塑造親中仇日，可謂困難重重。利用多數民眾不易理解的科學知識，再訴求社會容易接受的食安主張，變相將日本友台舉措扭成有目的之舉。蔡政府過去面對壓力，顯得舉步維艱，去年主流民意不同意反萊豬，人民意志成為推進這次日食解禁的關鍵動力。至於國民黨內「戰鬥藍」至今戰鼓未歇，還批「突襲」，難道是不滿台灣在中國之前開放？「突襲」了中國？要逼台灣去迎合「中國標準」，這是為誰而戰，誰又是真正的得利者，答案已非常清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法