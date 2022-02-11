自由廣場》也談「言靈信仰」

◎ 蔣日盈

二月九日拜讀「農曆新年英文爭論的起因」一文，作者用「言靈信仰」來說明，似乎認為這種爭論無助於台灣主權。我認為他錯用「言靈信仰」這個概念。事關主權，不能不言。

所謂「言靈信仰」屬於文化面。固然話語不一定能改變事實，但也不一定不會改變甚麼，包含心理、思想、語言、風俗等，否則就沒「語言社會學」這門學科了！

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如果我們處在和平的環境，有些話題當成茶餘飯後聊聊天無妨，但當有人經常用「炎黃子孫」、「固有國土」這類詞語來矮化台灣，且已有實際行動打壓台灣國際空間時，我們當然必須辨正，不能以「言靈信仰」來淡化問題，否則後代不懂歷史的人會誤以為真。

以「農曆新年」來說，從小聽到的是「過舊曆年」或「過農曆年」，沒聽過「過中國年」。所謂「中國年」這個詞，是黨國教育下才有的。沒錯，農曆年也來自漢文化，但文化和人一樣，在不同土地會有不同的養分，都會本土化。早期受漢語文化影響的國家，如日本、韓國、越南，早已擺脫漢文化的束縛，將來自漢文化的事物轉化成自己文化的養分，不再提中國，只有台灣還把「去中國化」視為禁忌，明瞭歷史的人更有責任告訴大家才對。

（作者為高雄師範大學台文所碩士，台灣羅馬字協會理事）

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