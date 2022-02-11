自由廣場》海線鐵路延伸的過去與未來

◎ 黃如輝

貴報報導新科立委林靜儀搭乘海線鐵路區間車的不便，提出「雙軌、增加班次與高架化」的解決構想；不約而同的，日前彰化前縣長魏明谷談「海線鐵路到我家」政策時提到，一九三八年台灣總督府即提出海線鐵路延伸案。其實，更早在一九三○年六月三十日，《台灣日日新報》已刊載有相關構想，標題為「海線延長期成同盟 七郡廿三街庄長 組織期同聯合會」，希望將海線鐵路延長，並推選時任朴子街長黃媽典為會長，北港街長蘇顯藜、麻豆街長渡友利吉、鹽水街長伊藤鎮三、西螺街長廖重光、安順庄長徐守益與佳里庄長高文瑞為理事，並邀請北斗街出身的台中州議會員林伯餘等參加，足見當時民間對於海線鐵路延長已有高度共識。

當然，時代變遷，高速公路、高鐵等建設完成後，現今談海線鐵路延長或改善計畫，一定會受限於收支盈虧的考量，所以應考慮納入更多區域與多元特色的思考，例如「鐵路與港口」就是個方向，串連後除可增加貨物運輸外，亦可推動海洋旅遊，且海線經過的區域大多為「農林漁牧」等產業，可以利用特色站體加上鐵路的便利性，建構農漁產品銷售中心、「鐵路+單車」的深度漫遊等，打造成有別於山線鐵路與高鐵不同的服務與對象，必定仍有可為！

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（作者為農改場技工，嘉義縣朴子市民）

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