自由廣場》茶金vs.客庄券

◎ 余宗龍

近期最引人注目的戲劇，莫過於客語的時代生活劇《茶金》。其歷史背景是以一九五零年代台茶出口四十多國的黃金歲月為背景，雜揉新竹北埔真實人物和事件，描述富商千金如何發揮客家人的頑強拼搏、勤勞務實，以重振家業的過程。

這幾年在政府與地方的努力下，已有許多民眾到「浪漫台三線」來發掘認識客家的歷史、人文，相信在這齣高收視率的戲劇傳播下，可達到推波助瀾的效果。

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從資源投入效益分析，《茶金》獲政府補助約一億元，所掀起熱烈討論有目共睹、漣漪效應令人期待。反觀客家委員會鑑於疫情的衝擊，為振興客庄社區經濟，發放的兩次「客庄券」專案，預算總金額超過三億元；相較於戲劇的滲透力以及本身故事對民眾的連結性，「客庄券」短期可刺激客庄消費動能，但持續性仍有待評估。《茶金》反倒更可以讓客家文化效益深植民心，促進當地客庄的深度休閒與觀光旅遊產業。

事實上，近來好萊塢多部電影，以歷史事件或真實案例改編，深獲好評；讓我們身臨其境，跟著劇情抽絲剝繭，達到娛樂和教育的意義。韓劇則帶動觀光、韓系美妝、服飾以及飲食文化等產品的蔚為風潮。因此，政府應把握這股熱潮，專注推廣屬於台灣近代地方發展史的故事。例如：台灣企業在商場上的重要挑戰與轉折，使民眾欣賞多元的國際跟國內交錯的歷史場景，和重溫時代背景下領導者的決策智慧，讓國人更認識台灣這塊土地上所發生過的點點滴滴。

當然，也不妨利用群眾外包(crowdsourcing)的概念，聆聽民眾的想法、洞察影迷想知道的歷史故事、甚至是覺得適合演出的演員，亦可輕鬆創造話題，未演先轟動。

最後，出道超過三十年、年近六十歲、原先不會講客家話、首度擔綱男主角的郭子乾，在戲中的精湛演出，也讓我們學習到「戲棚下站久不是等待，而是儲備實力、伺機而動」。這幾年來，他不是傻傻地在棚下等待機會，而是在圈內參與各類的演出機會，持續努力和用心投入，才能集大成把歷史人物演得栩栩如生。這是新年伊始，提供給我們正向思考、翻轉人生的最佳案例！

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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