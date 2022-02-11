自由廣場》從一個國際指標談起 地政老兵看房市現況

◎ 王瑞興

房價迭創新高，房市熱絡，依內政部統計，一一○年買賣建物三十四萬八一九四棟，較一○九年增加二萬一六○五棟，增幅六．六二％，因此去年底內政部擬修法重手打炒房。日前戴德梁行總經理顏炳立表示，目前若投資房市結果必是「一場遊戲一場夢」，完工是「夢醒時分」，交屋變成「心中永遠的痛」；若是自用要等待房價上漲，一點機會都沒有。筆者完全認同，因下列兩指標顯示房市出現泡沫化徵兆。

一、連續兩年房貸餘額佔GDP比例超過四十％，是國際上列為房市泡沫化的警戒線。依中央銀行及行政院主計總處統計，一○九年十二月購置住宅貸款（房貸餘額）八兆○四二三億元，占當年GDP十九兆七九一三億元的四十．六四％；如加上建築貸款二兆四六一二億元，合計十兆五○三五億元，則高達GDP五十三．○七％。雖然央行一○九年底採取選擇性信用管制，但一一○年十二月購置住宅貸款仍攀升至八兆八○三二億元，占當年GDP二十一兆六四九四億元的四十．六六％；如加上建築貸款二兆八○八四億元，合計十一兆六一一六億元，更達GDP五十三．六三％。這也說明近來央行楊總裁為何非常憂心，而繼續加大選擇性信用管制力道。

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二、住宅供給持續增加，人口卻大幅減少。依主計總處公布「一○九年人口及住宅普查結果」空屋一六六萬四二一○宅，總量創歷史新高。又依內政部統計一一○年新發住宅使用執照十萬四八七二宅、建造執照十七萬○四六五宅，兩者合計二十七萬五三三七宅，如以內政部估計平均每戶二．八八人計算，足供七十九萬人居住，這還不包括一○九年核發使用執照九萬八二六○宅，尚未列入住宅普查範圍部分。另一方面，一○九年人口首度負成長，連同一一○年總人口共減少達二十二萬八千人。人口減少趨勢擴大，住宅過剩將助長市場泡沫化。

房地產有其景氣循環，回顧七十年代後期股市攻上萬點，房地產飆漲，但八十年代後期房市崩盤，購屋者無力償還貸款，當時法拍總量驚人，決標價低得嚇人。筆者南投住家旁集合住宅，八十年興建售價每坪十萬，九十年代初期大量淪入法拍，拍定價低至每坪三萬。因此，現階段購屋前務必審慎考量。

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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