自由廣場》評數位人民幣入侵台灣

◎ 陳鴻達

正當大家都在談論某參加北京冬奧選手穿有中國標誌的運動衣時，事實上更值得重視的是數位人民幣同時也在台灣登陸。這幾天台灣手機的APP商店開始能下載數位人民幣的APP，文字除了簡體字外，還有英文與繁體中文。這是否違反台灣國幣相關法規，值得重視並有因應對策。

記得之前政府大力宣導，商家若接受陸客使用人民幣在台灣消費，將會違反國幣相關法規，會課予罰則。店家若收受微信或支付寶，交易必須使用新台幣計價，其金流也必須與國內銀行合作，與國內電子支付一樣納入國內的監理機制。

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對這些民間的電子支付工具尚且如此，今天中國官方貨幣正式來叩關了，能袖手旁觀嗎！

當然這不只是台灣的問題，為配合此次冬奧，中國數位人民幣的APP正式跨出國界，在世界各國的手機都能下載其使用的APP。中國的說法是，要讓各國參賽選手隊伍都能使用此便捷的支付工具，但其更大戰略意圖，就是讓人民幣走出去，為人民幣的國際化增加動力。

為了這個戰略構想，中國原本規劃整個冬奧場館與周邊旅宿、交通、餐飲、百貨等等有消費的場址，通通要使用其數位人民幣，並禁止使用微信與支付寶這兩大中國的電子支付。後來引發極大爭議後，才開放現金與VISA信用卡的使用。其目的就是要讓各國參賽選手、隨行人員與觀光客都要使用其數位人民幣。

當然中國也對這些外國人申請數位人民幣時，大開方便之門，簡化相關手續。使用數位人民幣也給若干獎勵補貼，為的就是要讓這些外國人回國後，順勢幫數位人民幣帶到世界各地。

這些年來中國想盡各種辦法要提高人民幣的國際地位，挑戰美元霸權。甚至設想一旦中國被歐美各國進行外匯封鎖時，能利用數位人民幣來突圍。

今天數位人民幣正式叩關台灣，首先NCC應評估數位人民幣在台灣手機APP商店上架的合法性，NCC能禁止其上架嗎？央行也應預擬各種後續的可能發展，並提出因應對策。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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