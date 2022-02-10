自由廣場》本土語課程教學 不要食緊挵破碗

◎ 簡麗賢

媒體報導高中本土語言必修，校園焦慮蔓延中，指出目前學校面臨的困境，包含師資員額、排課空間、學生選擇、課程評量及升學準備等。

教育部用心推動本土語言課程和保存本土語，值得支持。然而，執行略顯操之過急，誠如台灣閩南語俗諺「緊紡無好紗、食緊挵破碗」，除欲速不達，亦徒增學校困擾。擬定新課綱的同時，教育部即應未雨綢繆培育中學本土語師資。高中面對「師資」和「排課」窘境，幾乎是學校將課程安排在高二或高三的原因，因為多一年時間觀望與應變，才能妥善融入課程中。

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筆者生長於高雄大寮農村，母語是臺灣閩南語，就讀學區的國中小，確實經歷「講閩南語罰錢」的年代，回到家裡與家人溝通，閩南語是主要語言，讀雄中期間則融合華語和閩南語溝通和表達。

以筆者在高中物理教學而言，主要還是以華語為主，有時仍須用到英語表達科學用語，也會融入閩南語說明，語言自然融入表達和講解。若考量教學是要學生聽懂物理概念，使用哪一種語言教學，最重要的是達成學科的教學目標。

話是風，字是蹤，保存台灣各族的母語文化，很多人認同。有識者擔憂本土語言和文化流失，誠如曾任客家委員會的葉菊蘭主委所描述：「閩南語正如『掛號』中，客家語則已入『急診室』，原住民語更已進入『加護病房』。」本土母語顯現每個人內心最深處的感情，政府確實應重視本土語言流失、滅絕或歧視現象，具體挽救母語流失，維持語言多樣性，責無旁貸。

華語及英語是工作和生活需要的語言表達工具，保存本土語言是國家教育政策最基本的工作。若以「語言花園」比喻語言多樣性，多樣的語言就像不同的花朵，帶來更加豐富多彩的世界。政府如何經營語言多樣化的花園，既保存本土語言，又能兼顧實用性、本土化和國際化，學校、家庭和社會是三大教育環境。

筆者支持語言教育政策，但期盼推動時能站穩腳步，師資和排課真的準備到位，才能循序漸進落實政策。

（作者是北一女中物理教師）

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