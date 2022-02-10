自由廣場》國民黨就是不敢反共

◎ 蔡敏雄

去年底，國民黨與中共聯手操弄四大公投失利、中二選區立委補選挫敗、罷昶又不成。而今，逾六成民眾討厭國民黨（美麗島電子報一月民調），國民黨支持率跌至只剩十六‧三％（台灣民意基金會一月民調），已是爛泥扶不上牆的國民黨，卻又偏逢爛泥匠主席朱立倫無擔當，將敗選甩鍋前朝與國家機器；對紅統和戰鬥藍的「另立黨中央」無可奈何。類似國民黨前主席洪秀柱，會見中國政協主席汪洋，迎合「一個中國和九二共識」、「反獨促統」，賣台求榮之舉，也只能事後在台放話「捍衛中華民國、堅持民主自由、反對台獨、反對一國兩制」。

據洪秀柱表示，要會汪洋，已先知會朱立倫，果真如此，那麼，朱立倫為何不事先交代洪秀柱向中共表達國民黨「捍衛中華民國、堅持民主自由、反對一國兩制」的立場？甚或，譴責洪秀柱的自做主張？朱立倫於去年當選國民黨主席，回習近平賀電之際，不但主動將「中華民國」刪除，更迎合中共一中原則的「九二共識」、「反對台獨」、「共謀國家統一」，甚至國共聯手罷免「抗中保台」立委。

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上個月，小英總統強調，蔣經國前總統「反共保台」是台灣共識，朱酸小英總統是口是心非，然則，真正口是心非捍衛中華民國的，不就是朱立倫嗎？國民黨的高層權貴到北京只能卑躬屈膝，至今，可曾有人捍衛過中華民國？可曾有人敢於表示「反共保台」？

當前，美、英、澳、日、歐盟等民主國家，甚至，立陶宛都在抗中挺台，唯獨國民黨反其道而行，為了唱和汪洋與洪秀柱的「反獨促統」，朱立倫表示，「兩岸對話交流，比對抗交惡好」，看來國民黨對中共應該是「聽話交心，比反共保台好」！朱立倫要訪美，改變國民黨親中、輕美形象，有誰會相信？

（作者是小兒科內科診所醫師）

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