社論》阻礙台灣進步的公投案不可同意

本週六（十八日）將舉行四項公投案投票，民調顯示「同意」與「不同意」仍在拉鋸，還未出現決定性的趨向。四項公投的辯論、宣講等活動，也如火如荼展開，公投案通過與否的利弊得失，多數國人諒必已多所聽聞，本應超越黨派、意識形態的泥淖，做出理性抉擇。然而，近年因政黨、統獨與意識形態的對立矛盾，加上輿論操作，帶風向，散播假訊息，導致特定族群陷入理盲而狂熱的氛圍，可能會只為了「討厭、否定、羞辱民進黨」，而罔顧台灣的整體利益，作出親痛仇快，不利台灣未來發展的選擇，令人憂心。

吾人一再強調，公投案是對事不對人，是支持或否決某項公共政策，並不影響人事更迭或權力運作；亦即，四項公投案無論結果如何，執政黨只須在政策上改弦易轍，不必然要進行內閣改組，衝擊有限，反而是全民無法迴避，必須承擔一切後果。換言之，公投結果將是全民共業，不能當成懲罰特定政黨的工具。故而，企圖藉四項公投打擊民進黨政府，而不站在國家利益的角度思考，既是非理性的政治操作，也不可能達到它所要的政治目的。而當前國民黨努力推動四項公投，就是以政黨私利與恩怨為重，置全民福祉於不顧的作法。例如四項公投之中，只有「反萊豬」、「公投綁大選」兩案是由國民黨提案，藍營全力推動，無可厚非，但「珍愛藻礁」、「核四重啟」根本與它無關，黨主席卻強行要求全黨一致支持。此舉凸顯只要公投案可以翻轉民進黨的政策，國民黨便見獵心喜、見縫插針，結合一切外圍勢力，全面打擊民進黨。而這種反民意、非專業的行徑，不但傷害不了對手，更讓那些反對核四重啟的藍營縣市長左右為難，不敢表態，反而造成黨內的裂痕。可說是損人而不利己。

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事實上，核四封存與興建三接的始作俑者，都是現今帶頭反對的馬英九前總統。當初馬英九政府了解核安疑慮與興建品質不佳，乃決定封存核四；另外，三接案的規劃也始於馬前總統，且規模龐大對藻礁的破壞更為嚴重，如今民進黨政府不但大幅縮小三接範圍，並且予以外推，將對藻礁的衝擊降至最低，乃是一個兼顧生態環保與電力供給的雙贏方案。如果國民黨連這樣的妥協方案都要反對，豈不意味當初馬政府決定興建三接的決策愚蠢至極？三接案受阻，台灣未來十年缺電將成常態，不但不利台灣的民生與經濟發展，而其替代方案將是增加中火的燃煤發電，必會讓中部人「用肺發電」來支撐電力的供應。這又豈是環保人士所樂見？由此觀之，國民黨與馬前總統扮演重啟核四與反三接的急先鋒，這已經不是換了位置就換了腦袋而已，而是根本上沒有是非原則，思想錯亂罷了。

反民進黨的思維，讓藍營陷入偏執的狀態，缺乏專業、理性論政的能力。所以，即使它自己的提案也是自相矛盾，禁不起檢驗。反萊豬一案即是如此。美萊牛進口是馬前總統開放，至今進口量倍數增加，也從未發生任何食安爭議，藍營政治人物日前更公開大啖美牛牛肉麵，以示對店家的支持，現在卻以食安為由帶頭反對美萊豬進口，令人費解。為何萊牛可吃，萊豬卻不可以？美國人及世界上大多數國家的國民可吃，台灣人卻不可以？這種簡單的問題，讓國民黨政治人物在面對民眾質疑時，只能支吾其詞，陷入難以自圓其說的窘態。美萊豬不是食安議題，因為一般人不會食用到可能危害健康的量，它反倒是台灣加入CPTPP、簽署FTA，與提升美台關係的敲門磚。目前美國固然大力挺台，但國際往來有得亦須付出，才是常軌作法；若是台灣通過反萊豬公投，那就意味台灣人只願拿到別人的好處，卻不願接受與遵守國際規範，是只取不給的巨嬰，難道不會引起美國等挺台國家反彈？尤其，部分藍營政客甚至大嗆台灣是主權獨立國家，不是美國第五十一州，為了國人健康，得罪美國又怎樣？意圖挑起反美的民族情緒，卻不敢批判軍機擾台的中國，司馬昭之心，路人皆知。

公投案本應理性論辯，接受專業的檢驗，而非受到政治立場主宰。這兩年台灣在疫情的考驗下，經濟成長與防疫，皆有精彩表現。然而，四項公投案一旦通過，台灣在國際上走不出去，產業發展缺電，能源轉型陷入瓶頸，又頻頻發生公投綁大選亂象，勢必成為台灣的內耗，阻礙台灣的進步。台灣要更好，其實不難，只要多數人對這些妨礙台灣永續發展的公投案投下不同意票；反之，若四項公投案通過，那將是台灣嚴酷考驗的開始。

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