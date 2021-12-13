自由廣場》從三峽到南港 談實驗室意外

◎ 許英昌

南港中研院基因體中心生物安全三級實驗室(P3)員工染疫，令人驚訝但卻也不意外。

實驗室本來就是充滿危險的地方。生物安全四級實驗室(P4)處理傳染性及致死率高的病源，如伊波拉、拉薩及馬堡病毒等，受感染者通常難以治療。P3則研究如結核桿菌及COVID-19等病原，致死率稍低但仍危險。

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1967年，從烏干達運抵德國的非洲綠猴感染病毒，再傳染給人類，導致馬堡及法蘭克福等實驗室的37位研究人員及家人生病，其中七人死亡，故命名為馬堡病毒。

先前SARS疫情，也發生四起實驗室意外，分別在香港、北京、新加坡及台灣。2004年四月發生於北京的兩起意外，確定是在北京疾病管制局所屬病毒研究所，但中國當局至今仍不了解感染源來自何處。研究片斷SARS病毒基因的實驗室，理論上並不會造成感染。另一個實驗室則和SARS無關。至於台灣的意外，是三峽預醫所P4實驗室病毒外洩，至今原因未知。

全球目前約有59個P4實驗室在運作，實驗室中的意外，小如老鼠咬傷、針刺傷、手套及防護衣破裂等；大如失去負壓空氣系統或軟體故障等，科學家對於P3及P4實驗室的了解及其風險評估，尚未能完全掌握，不過一般認為人為因素導致的意外，是機器故障的一百倍。如何落實實驗標準化過程，是最有效的改善方式（美國國家新傳染病實驗室，即要求研究人員至少需100小時的訓練，方能在P4實驗室中工作）。

（作者為生物科技公司負責人，中正大學生命科學系兼任助理教授）

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