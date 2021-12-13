自由廣場》公投尚未揭曉 他們已經打敗科學

謝龍介每天吃15萬公斤肉嗎？

◎ 林應然

國民黨台南市議員謝龍介11日到高雄宣講公投，語出驚人，稱自己聽說吃太多萊豬，「佛仔會縮去」（睪丸會縮小），聽到都快嚇死了。還說要將運到台灣的港口後不要再運出來，直接就在港口開一家加工廠，把萊豬做成台灣貢丸、台灣漢堡，再賣回去美國看美國人要不要給小孩吃，如果美國人都不敢吃，那怎麼能要求台灣人吃。

這個謠言，根據的是小老鼠的動物實驗，所使用的劑量是相當於成人至少每天吃15萬公斤的萊豬或萊牛肉品（小老鼠每天吃每公斤體重25000微克以上），並且連續吃了三個月所發現的現象。但這樣的現象，在大老鼠、狗、及猴子等其他類動物並沒有發生。這樣的超高劑量，在人類是不可能發生的。「劑量決定毒性」，是毒理學第一要律，也是常識，謝龍介用極端的例子做錯誤的類比，置科學於不顧，反教育的錯誤示範。

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美國人很敢吃，因為他們知道肉裡面的萊克多巴胺的量實在太少了，所以連小孩、孕婦都沒有限制使用。美國萊豬的萊克多巴胺容許量是台灣的五倍，萊牛是三倍，他們吃到的萊克多巴胺比台灣高很多。美國人吃幾十年那麼多的萊牛豬肉，睪丸並沒有比我們台灣的人小。

引用流言應該慎重，特別是要公諸於世時，以免造成恐慌效應，甚至外交困擾。

（作者為醫師，中華民國基層醫療協會理事長）

黃士修認得衣服上那六個字？

◎ 張經偉

核四議題之中，擁核方常自詡科學精神，乃至黃士修直接穿出寫著「科學終將勝利」的衣服出席辯論。只可惜，黃士修本身許多言行，簡直科學精神蕩然無存。

黃士修公然自稱曾被「民進黨高層邀入閣」（府方隨即否認），又常常在論辯中「預判」對方的看法必然如何如何，並對這些（並未發生的）預判大做文章。入閣也好、預判也好，黃士修都未拿出確切依據，科學不是應該憑證據說話嗎？

此外，日前何志偉在節目上提問黃士修：「超過二十年的微波爐，你敢用嗎？」黃士修卻反問：「你爸媽活到六、七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」拿機器與人相互類比，妥當嗎？更遑論直言對方家人之死，不僅理性盡失、徒煽情緒，簡直喪盡天良。

黃士修的這些發言沒有科學精神，但政治效果十足，本來就討厭民進黨或反核方的人，會因為他的這些伶牙俐齒而覺得痛快。以科學自居的黃士修，實則大力推銷恐懼和鬥爭，多過於求真，像極了電影「電流大戰」中的愛迪生：為了醜化對手的交流電技術，愛迪生當眾使用交流電虐殺貓狗。

無論此次公投結果為何，科學精神已然敗陣。公投是一時的，科學是長久的。如果黃士修與擁核諸君，真心在乎自己衣服上那一排「科學終將勝利」字樣，請君自省。

（作者為清大歷史碩士，現任中學社會科代理教師）

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