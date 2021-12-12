自由廣場》顏寬恆假拆 拖累盧秀燕

◎ 吳冰凝

顏寬恒曾對外表示，位於台中市南屯區的顏家招待所「依法行政、該拆就拆」，但拆除進度龜速，目前鋼筋混凝土外牆，雖然鑿出六個同等大小的方形洞，卻巧妙的避開鋼筋結構，僅敲除部分混凝土，外牆裡頭的鋼筋仍然完好無缺，筆者認為如此拆除方式，其目的有以下兩種可能：

一、以哀兵之計，將違建行為人的角色，轉換為公保地受害人的角色，以博取同情，騙取不知情選民的同情票。

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二、以拖待變，先鑿出外牆六個方形洞，應付一下社會輿論的不滿聲浪，等待風頭過後，媒體不再追蹤違建事件，再進行修補，回復外牆原狀。

依據「臺中市違章建築拆除達不堪使用尺度認定標準」第三條第五款規定，圍牆之違章建築拆除達不堪使用尺度標準為「全部拆除」，又查認定標準第四條規定，主要構造拆除後，雖未符合第三條標準，但確實「已達不堪使用」者，得免再予執行。但顏家目前鑿出六個方形洞的外牆，既未「全部拆除」，僅敲除部分混凝土，且鋼筋結構完好，顯然不符合「已達不堪使用」之認定標準。

顏家如果意圖以拖延戰術處理違建拆除，恐怕是打錯算盤，因為六個方形洞的外牆，不啻是「此地無銀三百兩」，更加引人注目，而違建未拆的印象，只會一直停留在選民心中，也連帶拖累盧市長的連任選情。

（作者現職法務人員，屏東縣民）

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