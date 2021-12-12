自由廣場》〈生意人說話〉常識 談萊豬公投

◎ 江文雄

一、開放符合CODEX國際安全標準的美國萊豬進口之後，今年美豬進口數量反而創十年新低，而且開放至今，沒有一批進口豬肉檢出萊克多巴胺。表示難吃的美國豬肉在台灣根本沒有市場，進口商沒有意願進口，國人想買、想吃也不容易。

二、如果消費者還是不放心，也可以花個幾秒鐘，看一下原產地標示，選擇不要買美豬。

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三、萬一又懶得看原產地標示，不小心買到美國豬肉，含有萊劑的比例也微乎其微。

四、就算不小心買了美豬，又真的含有萊劑，也得要連續每天吃5.6公斤才會超過安全標準（還沒超標就先撐死了）。

五、話說回來，台灣進口美國萊牛己經九年，台灣人也沒有因此減少對美國牛肉的消費，反而越吃越多。所以萊劑不是重點，美牛好吃美豬難吃才是重點。

六、結論是，開放進口美豬讓國人吃到萊豬的機率趨近於零，即使吃到了也不會怎樣。

但是，如果反美豬（反萊豬）公投過關會怎樣：

一、好不容易與美國雙邊貿易談判有所進展，申請加入CPTTP也在進行中，若反萊豬公投通過，這些成果將成為泡影。因為台灣人不願遵守國際貿易規則。

二、台灣政府依國際貿易規則開放美豬，然後又被反對黨發動公投給取消，這就像做生意，都已經跟人家下單了，之後又砍單，是在裝肖維，這樣以後誰敢跟你做生意？

台灣人不是最講究國際認證嗎？高端沒有國際認證不敢打，就是要打有國際認證的莫德納、BNT。現在有國際認證符合CODEX安全標準的美豬卻不敢吃，可是含萊劑的美牛又吃得很高興，不是很奇怪嗎？

台灣經濟高度依賴外貿，加入國際自由貿易組織是我們必走的路，否則將變成經貿孤兒。開放萊豬進口這本帳很容易算，利大於弊，而且大很多很多！身為企業經營者，對於反萊豬公投，請鄉親務必擦亮眼睛，圈選「不同意」！

（作者業商，高雄市民）

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