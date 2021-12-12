自由共和國》蕭新煌／開放國會要多開放？

「二○二一開放國會論壇」國際盛事在日前於台北召開。此次國際論壇最大特色，除了有十位來自波羅的海三國國會議員親自與會，友邦貝里斯國會議長和墨西哥參議員等二位有參加之外，另有來自其他十四國的議員參與線上討論。(資料照)

蕭新煌／總統府資政、台灣亞洲交流基金會董事長

「二○二一開放國會論壇」國際盛事在日前於台北召開。此次國際論壇最大特色，除了有十位來自波羅的海三國國會議員親自與會，友邦貝里斯國會議長和墨西哥參議員等二位有參加之外，另有來自其他十四國的議員參與線上討論。台灣的與會者除立委外，也有不少是長期關心和投入國會監督和開放國會目標的公民社會組織領導人。台亞基金會榮幸與美國的國家民主協會（National Democrartic Institute）、立法院和外交部共同主辦。我兩天全程參與，聆聽之餘，在會後有不少心得，想想值得分享給更多沒有機會親臨盛事的有志人士。

兩天議程分六大主題和兩個特別專題。讓我分別依序提出我的觀察和迴響：

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主題一：透明、信任和多元參與與開放國會。無疑這三個元素是構成開放國會，甚至開放政府的關鍵指標，與會者有高度共識。下一步的挑戰是如何將它們制度化到民主的國會體制和運作機構當中，而成為開放國會的制度內涵。

主題二：國會如何對抗假訊息？國內外發言者均同意，愈開放的國會，愈能有效防範和抵制來自國內外的假訊息威脅。同時，大家均主張，當下的假訊息之害，只會增加，不會減少，民主開放的國家尤其是此禍害的首當其衝；必要而有效的立法、行政、司法防治手段不可或缺。台灣的查證核對新聞公民社會組織更是相當有必要。在這主題下，俄羅斯和中國一再被指出是全球釋放假訊息的兩大元凶。

主題三：台灣和波羅的海三國民主最前線的經驗交流，在這場的討論中，最大的教訓是我們不能視民主為當然，以為一旦建立了就永遠會擁有。我們必須對新民主體制加以呵護、保障、持續、健全，甚至有時候在內外危機下去救援民主。

主題四：開放國會如何監督行政部門？這個主題其實是長期以來的老話題，其精神就是立法與行政的有效而制度化的制衡。此一制衡當然需要公民社會的助力；同時，國會也應時時自我檢討、自我約束才能讓此一制衡合理和有效。

主題五：公民社會如何支持開放國會和開放政府？這個主題將公民社會當主角是很有創意的構想。我最大的心得是公民社會組織其實有雙重角色，一是可與行政或司法相關部門攜手監督國會，二是又要與國會合作，制衡行政，缺一不可。我更深深以為，唯有公民社會組織能維持「自律」和「獨立」，才能雙面迎戰，甚至打贏這兩場戰爭。

主題六：國會與公民社會如何協力阻住政府貪污？共識之一就是要建立一套有效的機制和規範，隨時而有效的防範、監督、暴露政府部門的貪污行徑。我認為公民社會也要防範和暴露國會的貪污，畢竟不只是行政部門會貪污，事實證明國會也常常出現貪污。

另外兩個專題，一是國會如何因應COVID-19疫情？二是開放國會的新機會與新挑戰。前者的結論是國會在必須扮演督促政府行政部門的有效防治措施之餘，也不應該變成社會人心浮動和混亂的來源。後者的共識則是既有新機會，也是新挑戰。新機會如新訊息科技的興起、民心的求變、公民社會的積極性。新挑戰則包括如何對內因應小黨在國會的需求，對外認真照顧少數族群、弱勢階級、女性、老年、兒童的社會國民權益。

此一國際論壇的另一高潮，則是在閉幕式由與會七國國會議員和台灣公民社會組織代表共同簽署了一份「聯合聲明」，誓言努力落實和精進今後開放國會的進一步諸多目標。

最後，我對台灣立法院和公民社會近年的努力具體建言給予高度肯定之餘，也希望立法院內成立的「開放國會委員會」能對外多開放，讓各界的多元參與能落實。而相關的公民社會組織（如公督盟、口袋國會、開放國會、g0v、國際透明組織、台灣民主實驗室）也應平時多加強彼此的聯繫和合作，為台灣和國際的民主深化群策群力。

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