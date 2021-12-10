自由廣場》在非洲看Omicron 有好消息

傳染力強、致死率低 「打敗」Delta

◎ 黃林煌

武漢肺炎已經發現近兩年了，2.68億人口感染，死亡人數達到528萬人。人類一直很努力的與它作戰，可惜始終沒有達到一個良好的結果。所幸最近在南非豪登省出現了Omicron變異種，或許很快的未來，它即將終結武漢肺炎。

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南非從十一月二十三日的868確診病例持續上升至十二月八日高峰19,842例後，全國七日平均死亡人數則維持在20至30人之間，並沒有上升。另外一個鄰近南非的國家史瓦帝尼王國，十一月二十七日單日只有三個確診病例，到十二月八日就達895例高峰，卻一直未有死亡案例。從這些數據來看，Omicron幾可確定是一個傳染力強、致死率低的變異病毒。值得慶幸的是它不會導致重症患者，就像普通的感冒，很快就可以恢復，少留下後遺症。

由於物競天擇，所有病毒能存活下來多半會是傳播力強及致死率低之演化原則，像流感病毒；其他如伊波拉病毒就是因為致死率太高，導致病毒與宿主玉石俱焚同時消失。

此外病毒與病毒之間還有一種排他性，只要病毒進入人體就不允許其他的病毒進入，甚至會去「消滅」入侵者。目前的流感病毒就是一種自私的病毒，一但感染到Ａ型流感，就幾乎不讓B型或其他型的流感病毒存在。

令人興奮的是Omicron似乎剛好符合這些特性，它在短時間內就迅速傳播開，並且Omicron已經排擠Delta成為南非感染武漢肺炎的主要變種病毒。所以當我們不知道如何處理困難的Delta病毒時，竟然由另一個傳染力強、症狀輕微但無致死率的Omicron排擠掉它，就像早先的Delta取代Gama、Beta及Alpha變異種的一樣。

只要Omicron能夠成功取代Delta，那麼武漢肺炎終將變成普通感冒甚至更輕微的症狀了。

（作者現任史瓦帝尼大使館參事）

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