社論》小心被敵人從內部攻破

中國點名台獨頑固份子，對被點油作記號者，其實形同一枚勳章。因為，從台灣來看，那些人的罪狀，不過是保台抗中。近年來，美國官員、議員，乃至歐洲國家政要，關切香港、新疆、西藏人權狀況，遭到北京反制裁，也令他們感到光榮。這些自曝其短的行為，本質上是人見人厭的戰狼外交。戰狼外交，敲響中國追求霸權夢的開場鑼，幾年下來把自己弄成文明之敵，導致西方修正一中政策，從外交、軍事加入保台抗中的行列。北京的決策失敗，又將自己推到對台更強硬的別無選擇，致使台海緊張、惡化中國與西方的關係，簡直就是作繭自縛。

明知不可而為之，北京的特殊行為模式，值得注意。所謂的「絕不允許台商幹吃飯砸鍋的事」，這種狠話與蠻勁早已有之。迫使台商與藝人表態，屢見不鮮。如今，斷獨金流，另一場戲開始了。北京的盤算，不僅是要示警台灣企業界，與保台的政治勢力劃清界線，甚至還令人隱隱嗅出，這步棋很快就會圖窮匕見，也就是，誘導台灣企業界的政治獻金，唯一流向認同九二共識、兩岸一家親的陣營，明槍暗箭協助他們攻佔政治板塊。比起以往的選舉動員介入，這是更為日常化地扭曲台灣民主運作。澳洲的前車之鑑，大家必須警惕。否則，利用民主消滅民主，讓台灣人民出賣自己，可能讓我們這個小型民主國家萬劫不復。

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中國從台灣政治獻金下手，堪稱台灣人民的共同敵人，它正在貶損我們手中選票的價值，窒息二三五○萬人的自由意志。而向習近平告狀「民進黨改變兩岸現狀」的朱立倫稱：台商要遵守當地法律，政府只會喊殺喊打，又保護不了台商，只會用反中、抗中製造台商困擾，是不負責任的政府；柯文哲則照辦雙城論壇，反批居高位者帶頭喊打，結果不只企業憂心被戴紅帽、綠帽，連兩岸的婚姻都受困在惡意螺旋裡。怪哉，中國對台灣武力壓境，戰機飛越海峽中線、襲擾我國空域，越來越多國家力挺台灣，朱、柯反而把矛頭指向受害的本國，這是什麼斯德哥爾摩症候群？這跟挖苦家暴的受害者有何不同？難道，他們意圖透過這樣的輸誠，示意北京可以把政治獻金引入至他們的帳戶嗎？

有一種口頭禪，「對話比對抗好，交流比斷流好、友善比仇恨好」。言下之意，錯在我方拒絕對方的政治前提，造成對抗、斷流、仇恨。鄭文燦現身說法：北京是以政治考量、選擇性的交流，導致雙方斷流，若中國想交流不斷流，不可分黨派執政縣市，全國標準一致，並停止對我國的惡意干擾。所謂的雙城論壇，便是不折不扣的選擇性交流，因為兩岸一家親就是習近平的通關密碼，北京知道他們可以藉這個平台暢所欲言，「兩岸同胞都是中國人，共圓中華民族偉大復興的中國夢」。而協力搭設舞台者，不敢吭聲共機逼人太甚，還反問不然改上海市長龔正的稿子嗎？黃珊珊臉書出現「台灣是一個獨立自主的國家」，而沒有出現在雙城論壇，柯文哲回應質疑稱：「不會讓這些無關緊要事情，破壞雙城論壇進行。」交流，交流，多少罪惡假汝之名而行！

國民黨、民眾黨，會是台灣人民的「忠誠反對黨」？還是中南海的「忠誠的廢物」？若是前者，他們理當為人民監督、制衡民進黨，例如因應中國武力脅迫激升，軍事整備如何策進、軍紀武德如何肅清、徵兵募兵如何衡量，最終目標是守護台灣人民當家作主，確保獨立現狀免於被改變。若是後者，一如香港「只知道喊忠誠口號的建制派」，又想獲得北京當局的政治寵幸，又想要台灣人民的選票，最後恐怕是先被頭家看破手腳而流失選票，從而淪為對北京毫無用處的廢物。中國共產黨是「壞」不是「笨」，像朱、柯那樣的聰明人，千萬不要聰明反被聰明誤。

此外，本土政權雖完全執政了，但有些現象不得不令人感到憂慮。最近，論文、線民、網軍、公投等議題炒作，編織的經緯都指向裂解綠營，加上派系內鬥、心靈脫黨等，本土陣營似乎出現敵人可從內部攻破的脆弱性。諸般現象，正好有利於中國對台集中打擊點。如果主要在野黨被釘上一中的定海神針，本土陣營則在內外作用力下走向分化，有人也因中國的長期精神虐待罹患斯德哥爾摩症候群，那麼北京遙控台灣政治的使力點便大為增加了。一旦台灣陷入這種膏肓之病，那便是國際都難以插手的危機。

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