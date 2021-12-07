自由廣場》謊言充斥的核四重啟公投

◎ 施信民

反核團體與核電人員傷亡有什麼關係？在公投第十七案核四重啟提案領銜人的眼中，反核團體是造成核電人員傷亡唯一的罪魁禍首。在該案之理由書的第一段，他說: 「一九九一年十月三日，核四尚在籌備階段，反核團體駕車故意衝撞保警，造成兩人重傷、一人死亡的慘劇..... 這是台灣使用核電四十年來，唯一造成人命死傷的事故。」

一九九一年發生的一○○三事件導因於當年九月廿四日原能會草率通過核四環境影響評估。貢寮民眾組成的鹽寮反核自救會（也是台灣環境保護聯盟東北角分會），於通過的次日在核四廠門口旁搭設棚架懸掛抗議布條。該棚架於十月三日早上被拆除，自救會及環盟成員前去理論，不幸引發警民衝突，導致傷亡意外。事後十多位成員被追究司法責任。此事件是台灣反核運動中最不幸的事件，但此事件發生在一九九九年核四開始興建之前，絕非核電廠興建或營運期間從業人員的傷亡事件。

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根據政府提供的資料，台灣自一九七八年核一商轉以來，核電從業人員（包括員工及承攬商）因工安意外共有十六人死亡，其中核四興建期間有七人死亡；此外還有七十一人失能和受傷。所以，該理由書的那段敘述全屬謊言，而這只是該理由書中諸多謊言中的一項。很不幸，建立在謊言的提案竟然能通過中選會的審查而交付公投，並且獲得中國國民黨的支持；更荒謬的是，這份充滿不實訊息的公投第十七案理由書會刊登在投票公報，送達投票權人家戶。

不過，筆者相信絕大多數人民的眼睛是雪亮的，本月十八日讓我們一起否決這個欺騙人民的提案。

（作者是台灣環境保護聯盟創會會長）

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