自由廣場》紳士英國vs.野蠻中國

◎ 張國財

位於加勒比海與大西洋邊界上的巴貝多，於11月30日宣布移除英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分，成為全球最新出爐的共和國。

巴貝多在醞釀改制共和期間，英國沒有叫囂「巴貝多是大英國協神聖領土不可分割的一部分」、沒有文攻武嚇巴貝多「一切後果自行負責」！相反的，被下架的英國女王還對新誕生的巴貝多共和國獻上「衷心祝福幸福、和平、繁榮」；參與30日當天盛會的英國王儲查理，更在演說中承認英國殖民是巴貝多「最黑暗的過去」。從殖民者與被殖民者「不能好聚、至少也能好散」的這一幕看，讓世人見證到風光不再的日不落國的紳士風度，也讓世人看到何謂「文明」！

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這當然不是孤例。印度洋島國模里西斯一九九二年宣布成為共和政體、移除英國女王國家元首地位時，也是圓滿落幕。還有，1997年時間一到，英國即將香港、九龍、新界奉還中國，充分展現文明國家對條約、協議的尊重！

身為大英國協大家長的英國，對想退出的巴貝多、模里西斯都獻上祝福；跟大清簽訂的租地契約，即使改朝換代了，租約到期，英國還是實踐諾言。那像中國，《中英聯合聲明》裡白紙黑字答應香港人的「一國兩制」五十年不變，才23年就「回歸」一國一制了！中國外交部發言人還在2017年六月三十日的記者會上說：《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義！

文明紳士的英國與野蠻流氓的中國，氣質風度視野真的差很大！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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