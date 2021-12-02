自由廣場》徐旭東論點 令人遺憾

◎ 愚工

遠東集團董事長徐旭東上月卅日以「跨越選舉思維框架，尋求產業發展的大格局」為題投書聯合報。這種標題看起來氣勢磅薄，但內容相當猥瑣舔共，令人遺憾。

文章第一段提到：「美國商業雜誌《富比士》（Forbes）公佈二○二一年個人財富超過十億美元的富豪榜單，今年共有二七五五位富豪上榜，創下有史以來最多的人數，其中來自中國大陸及香港人數為六九八位，而台灣則有四十七人上榜。由此可看到兩岸經濟實力消長，大陸進步令人無法忽視。」

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拿富豪榜人數來說明兩岸經濟消長，就好像在說二○二○年的東京奧運，中國得到卅八金卅二銀十八銅，總獎牌數八十八，而台灣只有二金四銀六銅，總獎牌數十二，用中國體育超強般貶抑台灣。

此外，徐旭東還批判台灣政府「逢中必反」、「應對大陸市場有合理的認識和判斷，不該讓意識型態掛帥，凌駕一切」，並且表態自己「反對台獨」、支持「九二共識」和「一中原則」、「希望兩岸和平」，卻對中國天天派飛機船艦侵台擾台，擠壓台灣國際空間的惡霸行為，不置一詞。徐董這種「意識型態掛帥，凌駕一切」的論述令人遺憾。

去年，「阿里巴巴」創辦人馬雲疑因評論中國金融監管制度是「當鋪思維」後，其公司治理突然被指控「有諸多缺失」，一年多下來，市值因此蒸發超過九兆，馬雲個人身家縮水逾六千億。為了討好習近平，馬雲更上書表達「願意將餘生奉獻給黨」，凸顯極權制度的荒謬。

今年，徐旭東疑似被中共認定「捐款民進黨」，其在中國投資多年，遍佈多地的化纖紡織、水泥企業，最近突然被中國指控「在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品品質等方面存在一系列違法違規行為」而被罰款廿億。徐旭東此番投書向中共舔腿輸誠，筆者認為中共不會買單，只徒然成為中共統戰台灣的卒子而已。

（作者業商）

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