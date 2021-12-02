自由廣場》有關核能發電的幾個大數據

◎ 劉東山

三年前的十項公投案，民進黨政府採冷處理態度，致結果全面潰敗；今年的四項公投，顯然不敢輕忽，府院黨全面總動員，不但正副總統、行政院長及各部會首長，頻頻下鄉辦大型說明會，其立法委員及議員，也卯足了勁開辦中小型的說明會。幾週下來，民眾對於公投四大議題，似已有深刻認識，看來應不至於再被藍營誤導了！

針對「重啟核四」案，筆者願意再提出幾個大數據，讓國人更進一步了解核能發電的全貌。

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一、全世界約有二百個國家，目前使用核能來發電者有卅一個，核電佔比約十一％。先進國家中紐西蘭、澳洲、愛爾蘭、奧地利、丹麥及義大利則從未引進核電。

二、近十多年來新蓋核電廠的主要為開發中國家；至二○二○年中期，共有卅一座反應爐長期停機，這些反應爐包括日本廿四座、英國三座、韓國二座、中國和印度也各有一座。日本因為福島核災影響，狀況顯然最嚴重。

三、目前台灣的核電佔比約十％，核一廠在除役當中，核二、三廠也將於二○二五年前陸續除役，屆時核電將完全功成身退，達到非核家園目標。而沒有核電，就不會有核災！

四、目前世界上有七十八座低放射性廢棄物處置場，分屬卅四個國家在運轉中，已累積相當豐富及成熟的運轉經驗，在技術上根本不是問題。台灣的問題主要在政治面。成功案例顯示，一個開放、透明、有彈性的決策程序，是推進處置計畫最有利的方式。

五、用過核燃料如不送再處理就是所謂的「高放射性廢棄物」，其輻射強度及核種毒性，千萬倍於低放射性廢料。高放射性廢棄物的長期管理，全球壓倒性的科學共識是：深地質處置。但處置計畫的執行及技術發展，仍需長時間（十年以上或更久）來實現。而台灣地小人稠，要找到合適地點恐怕更加困難。

（作者曾擔任OECD核能署顧問，目前為環境工程技師）

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