自由廣場》陸軍可以有更好的精進作為

◎ 諸葛風雲

媒體報導陸軍最近將推動一系列戰訓新政策：包含所有官兵(包含戰鬥及戰鬥支援部隊)都必須通過五百公尺障礙、單槓、雙槓測驗外，並要求所有人必須精通建制武器，並「精通刺槍」，其中刺槍術是要求全軍進行「應用刺槍術」訓練，惟從以上報導看來並未看到符合現代戰爭訓練要求，如：無人機（UAV）的防護及反制、夜視鏡下的夜間戰鬥及射擊和地空聯合作戰等。我們在亞美尼亞與亞塞拜然的衝突中看到，只要部隊集結就易受無人機的標定及攻擊，如何防護及反制已成為地面部隊首要課題，但陸軍高層思維似乎停留在上世紀。

戰爭勝敗是有世代優勢的，在刺槍術發展的道路上，首推英國與日本：英國陸軍自一七四六年的卡洛登戰役（Battle of Culloden）起就一直迷信刺刀衝鋒至今，就經歷許多慘烈的教訓，以第一次世界大戰一九一六年的索姆河戰役為例，指揮官道格拉斯‧黑格明知德軍已在前線陣地，部署大量馬克沁機槍，仍然向十四個師下達衝鋒的命令，一個小時後，英軍的死亡人數攀升到三萬多人，在短短一天內就造成近六萬名英軍士兵傷亡。日本在一九○四年日俄戰爭時，第三軍司令乃木希典大將為攻下旅順要塞，不斷發起衝鋒，最後雖然攻下二○三高地，但是也以傷亡約六萬人慘勝收場，乃木希典也賠上次子及許多家庭的兒子。

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美軍早在二○一○就廢除新兵訓練刺槍術，近年雖有因近戰需求而恢復，但不會特別強調，筆者不反對刺槍術，但有更迫切政策需要推動，以下建議提供參考：每支步槍上加裝快瞄、新世代夜視鏡普及化、建立無人機軟殺及硬殺手段、每人每月都進行日夜間打靶（不要只會保養跟分解結合）、加強實戰訓練強度。因為戰爭要打到拼刺刀，僅能「慘勝」，若把刺刀術當成近身戰鬥的技能，就不必練到氣、刀、體一致的純表演功能，更希望陸軍不要在戰鼓隊後又出現一系列令人嘆為觀止的措施，培養出空有精神戰力的落後部隊，如此跟義和團或八家將有何不同？

國軍訓練精實與否可以看夜視鏡是否普遍使用、每個人打靶次數和彈藥消耗量就知道，只會行軍、練體能、踢正步、練戰鼓或刺槍術，就是弄錯重點，國軍越是這樣訓練，敵人會很高興，但國民會很憂心，家長會很擔心。

（作者為軍方退役，目前是醫療業主管）

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