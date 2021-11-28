自由廣場》底特律破產、再生的借鏡

◎ 蘇玉守

美國總統拜登日前造訪汽車大城底特律，推動電動汽車與基礎建設計畫。事實上，底特律在1940年代是全美第4大城(僅次於紐約、芝加哥、費城)，人口高峰達185萬人，但如今是一座破產之城，2013年宣告破產時堪稱史上最嚴重案例，市債達5,400億元台幣，亦即每位市民負債約一百萬台幣，全市設施殘破不堪，人口消失到60萬人，過去60年來人口流失超過6成，彷彿雲霄飛車式地墜落。

底特律破產時，積欠已退休老師與公務員之債務高達2,200億元台幣，佔破產市債的四成，市府沒預算改善都市環境、基礎設施、社區品質等，有能力者紛紛搬離底特律，留下無能力遷移且大量失業人口，衍生社會貧窮與種族暴動等事件層出不窮，全市彷彿殭屍城。

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底特律都市發展生命週期在60年間崩解，因汽車而生，也因汽車而死，為何這曾為全美第四大城會瀕臨破產而被密西根州政府接管？主要原因包括：過度依賴單一汽車產業（全美三大車廠：通用、福特、克萊斯勒在此設廠）、郊區化發展、地方租稅差異造成人口遷移、社會隔離與種族議題、日益升高的失業率與貧窮率、難以瘦身的市府組織與公職人員等。

汽車產業在1980年代工廠自動化、AI智慧化、郊區化、全球化生產供應鏈與勞動分工等，留下去工業化後的大量失業人口，人口萎縮與產業停滯後的都市稅收減少，但市府體系的公立教職員與公務員依然維持原本規模難以瘦身，大部分預算須支付人事費用，亦難以有足夠經費用在提升都市品質之需。

底特律曾在1990年代末學習賭城拉斯維加斯(Las Vegas)發展模式，從三大車廠之都，變成三大賭場之都，2000年代初期確實為市庫帶來不少稅收，但社會治安、犯罪等社會成本同時增加，近兩年因COVID-19疫情影響，造成賭場飯店關閉而無法貢獻市庫稅收，無法永續經營。

密西根州政府在2013年接管後，開始限縮市政府支出，自此十年間每年預算約51億元台幣，亦即每位市民一年僅享有約8,000元台幣預算，十分低落，難以透過公務預算滿足都市服務相關需求。於是，尋求民間資源、企業投資、企業認養，成為底特律再生之道。近年不少在底特律出生的成功企業家，紛紛返回投資，最著名的就是銀行家兼NBA球隊老闆Dan Gilbert，將銀行企業總部搬回底特律，增加可觀的就業人口，2018年開始再造市區100案閒置不動產，在2021年承諾往後十年間每年投入約15億元台幣進行社區活化工作，力圖拯救自己家鄉，不少企業也因而紛紛仿效投入拯救底特律。

底特律再生整合民間企業力量，市政府在2016年正式成立「策略性社區改善基金(Strategic Neighborhood Fund)」，一開始由7家知名企業捐贈10億5千萬台幣（每家1億5千萬）成立，吸引了其他企業投入，基金已達到30億元，用以改造社區環境、動線串連、路徑空間等，以達成底特律人從家裡到辦公室、學校、購物中心等通勤時間能夠縮短在20分鐘內之目標。

另外，只要有申請策略性社區改善基金補助而興建住宅者，須提供建案總住宅單元20%的平價住宅(Affordable Housing)，避免都市環境改善後造成當地人無法負擔居住之壓力。有了策略性社區改善基金資源，讓底特律進行十個主要社區改善工程，基礎設施、公園、住宅、綠道、街景等再造，達成社區20分鐘內的人本友善通勤環境，再造後社區進而能夠吸引商機、活化空屋、人潮熱絡，終止社區衰退。

破產後的汽車大城，不再只依賴汽車單一產業、不再只依賴市政府資源，而是再造多元化服務產業、吸引企業返回投資、提升社區友善人行與單車環境、強化公共運輸、增加負擔得起的中低價住宅等策略，邁向底特律復甦與再生之路，也提供台灣都市更新、再造與創生之參考。（作者為美國賓州大學都市與區域規劃博士、淡江大學運輸管理學系兼任副教授）

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