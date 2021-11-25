自由廣場》再談非同質化代幣（NFT）

◎ 陳信文

貴報自由廣場刊出陳婉玉法官的投書，針對歌手黃明志賣出非同質化代幣（NFT, Non-fungible Token）形式音樂作品的新聞，討論目前方興未艾的NFT。該文相當清楚的解釋了NFT，並指出了重要的法律問題，是一篇很好的文章。

時代雜誌在最近的一期中，也有一篇討論非同質化代幣的文章。該文的標題是「非同質化代幣正在蓬勃發展｜藝術家是否也能同樣成長茁壯？」主要討論NFT的發展，與其是否能給藝術家帶來較公平與合理的交易環境？

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二篇文章的共同點都是關於NFT及藝術品的銷售，顯示了NFT的重要性，也顯示了技術的發展，將創造出不同的交易及貨幣的模式，不同的模式，將會衍生出不同的互動。亟需建立合宜的規範，才能創造出公平健康的社會環境。

時代雜誌該期的「貨幣的未來」專輯中，另有一篇文章討論貨幣的發展。該文的前二個次標題，分別是「貨幣是技術」與「貨幣同時是公共與私有」。此專輯標題與這二個次標題，確切的表達了NFT的現況。

面對NFT與相關的各種電子貨幣的可能的發展，政府須關注與參考世界上其他各國的規範；邀請相關專家，推動建立與世界相容的規範與立法。完備的合宜法規環境，將是吸引合宜的下一世代產業、在國內著床與成長的重要利器。

（作者為清華大學講座教授兼副校長）

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