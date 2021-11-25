自由廣場》2026~2027

◎ 黃惟冰

立法院通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，預計在二○二六年底前，以二千四百億的預算規模，擴充或提升雄風三型超音速反艦飛彈、天弓三型防空飛彈、具備中程對地打擊能力的雄昇飛彈等重要軍備。

這二○二六年底前完成建軍的時間點，與美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在三月時指出，台灣可能在六年內，也就是在二○二七年前面臨解放軍攻擊的時間點不謀而合。

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事實上，二○二七年正是解放軍建軍一百年。過去，中共當局一貫強調，要在建黨一百年時，也就是二○二一年，將中國全面建成小康社會。另外，則要在建國一百年時，於二○四九年將中國打造成社會主義現代化強國。以上，也就是所謂的「兩個一百年」。

然而，為實踐習近平的「強軍夢」，中共在去年底提出新的論述，強調要以「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」，作為二○二七建軍百年的目標。換句話說，「兩個一百年」已變成「三個一百年」。鄧小平提出的「韜光養晦」，也被「對外亮劍」、「戰狼外交」全面取代。

綜上，台灣選在此時通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，就是要回應中共的叫囂，以及美國的示警。透過增加預算與軍備的方式，一方面向區域盟友展現自我防衛決心，另一方面，也要讓解放軍在評估武力犯台所需付出的代價時，有所警惕與嚇阻。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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