社論》建立以台灣為主體的史觀

台灣在二戰之後，來自中國的黨國當局推動「去台灣化」，把台灣全面中國化，歷史、文化、語言、教育、媒體，無一倖免，甚至連許多都市街道也改以中國的省分、城市或地方為名。其惡果之一，是學子對中國史地知之甚稔，卻不知台灣這塊土地上的人文及地理；日本時代（一八九五─一九四五）尤為禁忌，當局只選擇「抗日」、「心懷祖國」的人與事宣揚。謝志偉在擔任駐德國代表前曾有名言，道盡這種「去台灣化」教育、文化扭曲的荒謬：只顧得痛惜遠在天邊的神州沉淪，從不知欣賞眼前的淡水落日。

導致不少台灣人至今認同錯亂的這一「去台灣化」偏差，近年隨著民主化而出現改變的轉機。特別是今年，十月有台灣文化協會成立一百週年慶，昨天（二十二日）是台灣有史以來第一次選舉的八十六週年，本週四是新竹在二戰期間遭美軍空襲的紀念日。文化協會兼有文化啟蒙、民族運動的屬性；立法院長游錫堃昨天在本報「自由廣場」闡明了台灣史上首次選舉的意義；新竹空襲的歷史較少被人提起，雖然對老一輩的「多桑世代」來說，大爆擊、走空襲、疏開都是終生難忘的經驗。

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台灣在二戰期間，因屬日本帝國的一部分，遭到盟軍幾度空襲。最早在一九三八年二月，松山機場受到來自以蘇聯為主的軍機轟炸，規模較小，民眾受害不大，戰後這一史實因「反共抗俄」的口號政治而被湮沒。第二次是一九四三年十一月二十五日，新竹機場被以美國為主的空軍空襲，同樣旨在打擊台灣的日本空軍，日本軍機受創不小，但以轟炸規模不大，地面人員和民眾受害有限。

第三次轟炸從一九四四年十月起，規模及範圍都擴大，時間也較長，先後進行到次年五月達最高峰，直到琉球戰役結束，美軍轟炸台灣的行動才於七月初終止。第三波轟炸，全台灣南起屏東，北到基隆，無一倖免。據總督府事後報告，當時台灣十一個城市，五個幾乎全毀，包括嘉義、台南及高雄；高雄被戰火摧殘，幾近夷為平地，港口與市區同受其害。另外，有四個城市半毀，台北三分之一受創，僅台中受損較小。

第三次轟炸不僅針對機場、港口、軍事基地、國防工業設施、建築、交通、橋樑被毀，連公共設施及民宅也遭殃。總督府統計，空襲造成六千一百人死亡、四百五十三人失蹤。以台北為例，經過「五三一大爆擊」，總督府（今總統府）正面遭直接命中，中央塔樓雖完整，南側建築卻崩解一角，火燒三天；龍山寺正殿被炸壞，雙連的蓬萊町主座天主教堂幾乎全毀。

台灣受到空襲，人命及財產損失慘重，但從美軍的戰略角度看，台灣躲過了更猛烈的美軍登陸戰火。美軍原已擬定計畫，預定一九四四年二月十五日進攻台灣，但在「蛙跳戰略」考量之下，轉而從菲律賓、琉球下手，空襲台灣是牽制在台日軍的手段。一九四五年的琉球戰役，軍人死亡十六萬人、平民十五萬人喪命。

對於這段台灣的戰爭歷史，戰後的中國國民黨政府略而不提，教科書也跳過去，以致除了身處其境的「多桑世代」，大部分台灣人都不知其詳。曾有歷史學者以「二戰末期，台灣遭到哪國飛機空襲？」詢問年輕學子，竟有三成回答「日本」。類似狀況也出現在一九四七年的二二八事件，事件發生四十一年後的一九八八年，民調顯示有八成五不知台灣曾有此事；直到一九九○年代才逐漸為台灣人所知悉。台灣人對中國封鎖訊息不敢恭維，兩蔣時代的台灣，其實也半斤八兩。

從而，每次的歷史性紀念日，都是台灣人重溫歷史，以瞭解這塊土地上過去所曾發生的人與事，進而建立以台灣為主體的史觀。台灣文化協會一百年即是重新省思台灣文化的時機，例如蔣渭水指台灣人智識營養不良、世界文化低能兒、只圖眼前小利、不知永久大計等評斷，一百年後我們的國民性是否向上提升。

台灣首次選舉至今八十六年，也應回顧選舉這麼多年來，我們離「選賢與能」的理想有多遠。更重要的，如今中國脅迫不斷，我們也應在紀念二戰末期遭空襲的慘痛往事，從國防與民防的角度，預為抵抗中國的可能攻擊，做好準備。

邱吉爾曾有名言：鑑往越久遠，前瞻更精深。台灣史上的重大紀念日，都是我們以史為鑑，前瞻未來，並有所行動的好時機。

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