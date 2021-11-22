自由廣場》趙少康得聽聽這阿嬤的話

◎ 葉昱呈

中廣董事長趙少康，在公投電視意見發表會表示，一天喝六碗豬肝湯，萊劑殘留就會超標。雖然他事後澄清沒講冷凍豬肝，是被穿鑿附會，但如此說法，只會越描越黑，且低估了台灣民眾的智慧。

首先，在這一次公投電視意見發表會所討論的是第十八案「你是否同意政府應全面禁止『進口』含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」既然討論的主題是『進口』的豬肉、內臟，當然就是冷凍豬肝，難道還有進口的溫體豬肝嗎？

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再者，一碗六至七片的豬肝約為一零五公克，其膽固醇含量即達到二七五毫克，但人體每日攝取膽固醇量之上限約為三百毫克，試問有誰會一天喝到六碗豬肝湯呢？如果一天喝到六碗豬肝湯，不僅膽固醇攝取量已超標五倍以上，且可能達到「邊際效應」而吃到反胃。

日前，上傳統市場買豬肉時，聽到兩位阿嬤在豬肉攤前的對話：

「伊貼這台灣豬的標頭（豬肉產地標章），咁有影攏是台灣的豬肝？」一位阿嬤說。

「這免貼嘛知影嘸可能是進口的！進口的豬肝攏是冷凍，退冰就會流血水，尤其冷凍的豬肝歹食，冰過營養分攏流失去，還是台灣的豬肝卡好吃」，另一位阿嬤指著掛在攤前的豬肝說。

台灣民眾原本就習慣吃溫體豬肝，因為喜愛台灣溫體豬肝的鮮嫩口感及風味，台灣阿嬤的智慧，已經打臉趙少康不符邏輯與生活實況的「六碗豬肝湯」論述。

（作者為衛政公務員，屏東縣民）

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