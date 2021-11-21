自由廣場》比較三份中共「歷史決議」

◎ 楊宗新

中共在甫閉幕的第十九屆六中全會通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這份文件，被視為是繼一九四五年的《關於若干歷史問題的決議》、一九八一年的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》後的第三份歷史決議。

然而與前兩次決議相比，本次的內容並未對任何黨內路線之爭做出總結，實在難稱得上「決議」，充其量只是一份「回顧」。第一份歷史決議，是在延安整風運動後，毛澤東成為黨領導人，要求檢討中共黨史的背景下做出的。文件中對歷任領導進行批鬥，稱陳獨秀為「右傾機會主義」，瞿秋白、李立三為「左傾盲動主義」，王明為「左傾教條主義」，目的在將毛的思想及地位定於一尊。

請繼續往下閱讀...

第二份歷史文件，是中共在數年內接連歷經毛澤東逝世、文革結束、四人幫被捕、「實踐派」鬥倒「凡是派」、確立改革開放等一系列重大變故後，鄧小平認為有必要對這些事件做出官方結論而制定的。決議最主要的內容，在於評價毛澤東的功過。為了避免中共步入蘇共在「貶史（達林）運動」後陷入內部矛盾的後塵，決議將毛澤東的功過定調為「三七開」：三分有過，七分有功。

由此看來，前兩份歷史決議，都發揮了對黨內爭議的歷史問題做出官方說法、統一黨員思想的重要意義。相較下，本次文件係在黨內並無爭議下做出，很難看出有何「決議」可言。因習近平在二零一七年十九大之後，權力已基本鞏固，黨內沒有夠份量的反對派。

習近平選擇在此時仿效毛、鄧制定歷史決議，可能有幾個意涵。首先是時間到了：第一份決議，總結了中共建黨到延安整風期間二十年的歷史；第二份決議，總結自中共建政到改革開放三十年的歷史。如今已過了四十年，且恰逢百年黨慶，此時做出總結，有其特殊價值。

於另一個意涵，則是如多數評論所認為的，習近平試圖為自己在明年二十大之後的連任鋪路，因而在此文件中，花了過半篇幅強調自己的執政成果。

（作者為公務員，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法