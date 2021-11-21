自由廣場》金防部應確保幹部士氣與戰力

◎ 鍾邦友

金防部傳出有一名剛分發到部隊的役男，疑似操課時打瞌睡，遭班長要求解開上衣及褲頭鈕釦，並在腋下、跨下放置冰塊，實施約一分鐘的模擬降溫「中暑緊急處置訓練」，事後該士兵打軍中的1985電話申訴，導致守備大隊長等九名幹部調職及行政重懲，還函送憲兵隊偵辦。

筆者服預官役期間，曾在軍中負責申訴案件處理，類似案件頂多是把不當管教的班長口頭訓誡、記過、調職或最重到關禁閉的處份罷了，把1985電話看成替天行道的「尚方寶劍」，那是過去官員草菅人命，人民求助無門時要「殺雞儆猴」的作法，現在體制內外的申訴管道多元且暢通，連申訴的當事人事後都覺得「有點小題大作」，矯枉過正。

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由於陸軍司令部日前才發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規劃」，嚴格要求各級幹部不得體罰、凌虐部屬，對學習緩慢者也要有耐心，萬不能假借訓練之名行體罰之實，以免類似洪仲丘受虐事件的重演。或許金防部想要立竿見影，杜絕不當管教的歪風，但對本次事件的重懲濫罰，無異重現過去威權時期的軍法震攝，其結果並非讓犯錯者知錯能改，而是讓幹部們像關在心理學家斯肯納的實驗箱裡，被過度電擊的白老鼠一樣，索性一動也不動，以免又做錯事的無助行為。

雖說該名班長的管教方式確實有待商榷，且受害者也有權利循「正常管道」為自己的權益發聲，但這樣的懲處不但不符合比例原則，且嚴重打擊國軍士氣，如此只會讓管理幹部更動輒得咎，訓練無法落實，最終弱化戰力而已。

（作者為高師大教育系兼任助理教授、前澎防部心理輔導官）

長官何不親自示範

◎ 胡文琦

國防部近期恢復役期四個月軍事訓練役男「下部隊」的政策，其中也包含赴外島服役，近期傳出一名在金門的役男因為「在操課中打瞌睡」，遭班長處罰進行「中暑緊急處置訓練」，該役男打申訴專線，金防部即將幹部函送憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲，從士官長到上校階級的守備大隊大隊長，也遭到連坐處分。坦白說，這件事只要用點「腳毛想」就知道是「矯枉過正」！

如果在正常合理的訓練中「在操課中打瞌睡」都不可以懲處，那爾後誰還敢「帶兵、練兵、訓兵」？至於金防部說法是「這種方式不對」，那試問哪一種方式才對？而且還是要有效有用並被公平接受的？金防部是不是乾脆直接親自示範一下，應如何懲處上述那位「在操課中打瞌睡」的兵，並隨時面對解放軍威嚇日益嚴峻情勢？

（作者為前中國國民黨發言人）

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